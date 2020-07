Les randonnées de l'été en Haute Loire

Le principe de ces randonnées est très simple: Une navette vous amène au point de départ d’un sentier de Grande Randonnée (GR). Ensuite, vous n’avez plus qu’à suivre l’itinéraire pour revenir jusqu’au Puy-en-Velay. Un itinéraire vous plait? Réservez votre place dans la navette Pour chaque itinéraire, vous avez le choix entre une étape à la journée ou une demi-étape, c'est à vous de choisir !

La randonnée du Lu Jeudi

Chaque semaine sur France Bleu Saint-Etienne Loire, nous vous faisons découvrir les randos proposées par le comité de Haute Loire de randonnée pédestre.

Des randonnées hebdomadaires classiques les mardi et jeudi sur la journée (entre 20 et 25 km) ou la demi-journée (entre 10 et 14 km).

Le jeudi, il y a un deuxième groupe dénommé « petite marche » avec des randonnées de 8 à 9 km à faible allure.