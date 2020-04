Les règles d'hygiène face au coronavirus

Le Coronavirus est devenu en quelques semaines, une pandémie qui a entraîné la mort de plus de 200 000 personnes dans le monde. Aujourd'hui le virus est toujours très présent et pour l'heure aucun remède n'a officiellement été trouvé. Le confinement en France a été instauré le 17 mars dernier pour freiner la propagation du virus et désengorger les hôpitaux pour certains avec un surnombre de patients atteints. Aujourd'hui et alors que le confinement est censé se terminer le 11 mai prochain, il faut penser à l'après. On le sait les mesures de protection continueront d'être mises en place même après le 11 mai car le virus est toujours présent et reste très virulent mais que faut-il vraiment faire pour se protéger ?

Les gestes barrières à mettre en place

Le Docteur Larroudé revient sur les règles d'hygiène dans les transports en commun et la protection des aliments Copier

On l'entend partout, à la télévision, à la radio pour limiter la transmission du virus, il est important de respecter des gestes barrières simples comme le fait de tousser dans sa manche, de ne pas serrer de mains ou de ne pas s'embrasser, de se laver les mains ou encore de se moucher dans des mouchoirs à usage unique. Même si pour le moment le port du masque n'est pas obligatoire dans les lieux publics, il pourrait très vite le devenir.

De nombreuses villes comme Pau, Tarbes ou encore Mont-de-Marsan se prépare à distribuer des masques dès le début du mois de Mai pour protéger la population. On le voit aussi de nombreux particuliers unissent leur force pour fabriquer des masques pour le personnel soignant, mais aussi les voisins, comme le fait le collectif Cov'aid 65 en Bigorre.

Lors de vos déplacements, vous pouvez utiliser une solution hydroalcoolique, cela permet de détruire les germes présents sur vos mains. Il est important d'éviter de porter des gants, car les gants possèdent des trous microscopiques, ce qui permet aux virus de passer.

Pour ce qui est de votre intérieur, vous pouvez utiliser de la javel, à diluer dans de l'eau ce qui va détruire les germes présents dans votre domicile. Attention la javel n'est pas éco-responsable. Pour être sûr de l'efficacité d'un produit face à un virus, assurez-vous que votre produit est homologué avec la norme NFEN14476.

Ne négligez pas les symptômes

À l'heure actuelle de nombreuses personnes renoncent aux soins par peur de "boucher" les services médicaux et de prendre la place à des personnes qui en auraient plus besoin. Il est important de rappeler que le coronavirus n'annule pas les autres maladies et qu'il est important de consulter son médecin en cas de maladie. Si vous avez un traitement ne tardez pas à le renouveler, il en va de votre santé. Ne négligez pas non plus les symptômes que vous pourriez avoir en cette période :

de la fièvre, ‎

une sensation de fatigue, ‎

une toux sèche. ‎ Certaines personnes peuvent également éprouver: ‎

des courbatures et des douleurs, ‎

une congestion nasale, ‎

un écoulement nasal, ‎

des maux de gorge, ‎

des diarrhées. ‎

Tous ces symptômes peuvent être un signe d'alerte d'un potentiel cas de coronavirus. Si vous ressentez l'un de ces symptômes restez chez vous et contactez votre médecin traitant. En cas de difficultés importantes à respirer appelez le samu urgemment qui vous s'occupera de vous.