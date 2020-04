Les réseaux sociaux, réseaux fondamentaux

Aujourd'hui, on y partage bien plus que des messages.

La page Facebook de France Bleu Besançon

Bien entendu, les couples surpris en pleins ébats dans leur voiture au nord du département du Doubs ont fait le buzz…

Mais ce qui fait aussi l'objet de toute votre attention, générant un nombre incroyable de clics et de partages, et faisant ainsi circuler les messages à vitesse grand V, ce sont les posts relayant les initiatives de toute part…

Parce qu’il faut bien admettre que les réseaux sociaux ont aujourd'hui sans doute plus qu'hier encore toute leur raison d’être.

Un bien fondé que l'on ne peut contester quand il s’agit par exemple de donner de l’élan au système D, comme Débrouille mais aussi comme Déterminant.

#TousAvecNosArtisans fait énormément parler de lui, tout comme l’association ASCOPONT qui cherche matériel et matériaux pour fabriquer des équipement de protection dans les communautés de communes du Haut-Doubs.

La plateforme d'entraide citoyenne et solidaire de la ville de Besançon (#jeveuxaiderABesançon) pour favoriser les élans de citoyenneté et contribuer à faire se rencontrer l’offre et la demande en termes de lutte contre l’isolement est aussi au cœur des partages pour se proposer de déposer des courses, d’imprimer des attestations ou même de passer un peu de temps au téléphone avec son prochain.

C'est aussi d'ailleurs ce qui a présidé l'idée des actions solidaires initiées dès la fin mars à Ornans par exemple, où on se mobilise encore de mille et une façons, notamment avec le concours d'une imprimerie et de commerçants.

Ou encore l'offre de viennoiseries par certaines boulangeries de Haute-Saône aux personnels soignants, tout comme l'organisation de la récupération d'équipements chez les carrossiers, peintres, pépiniéristes ou négoces de tout poil aux premières heures de la prise de conscience.

L’heure est à la débrouille et à l’entraide, et les réseaux sont aussi de précieux vecteurs en la matière.

Ajoutez-y les vannes et autres détournements, parodies ou libres adaptations qui y circulent - parce qu'il n'y a pas de mal à rire non plus - et vous partagerez non seulement les initiatives qui s'y affichent par milliers, mais aussi peut-être un avis nouveau sur une certaine utilité des réseaux !