Les restos du coeur, un accueil inconditionnel

Impossible de parler solidarité sans évoquer les Restos du Coeur. L’une des principales associations en France qui vous fournit repas, écoutes et aides en tout genre est particulièrement sollicitée pendant la crise du coronavirus.

En Dordogne, depuis la réouverture du premier centre à Bergerac le 23 mars, c’est 20 centres en activités et bientôt 21 avec Mussidan qui va rouvrir le 6 mai. Déjà 5 993 personnes ont été accueillies, et 24 632 repas distribués.

Pendant cette période, les personnes accueillies aux restos sont contactées individuellement pas les bénévoles restés chez eux, qui leur donnent une plage horaire pour venir chercher leur panier. Et puisque le COVID-19 rend précaire de nombreuses personnes, les restos accueillent aussi les personnes non inscrites, et leur donne un colis de dépannage. C’est un accueil inconditionnel.

Pour mettre tout ça en place, les restos du cœur de Dordogne ne travaillent qu’avec 31% de leur effectif bénévole, car sur les 661 personnes habituelles, 70% ont plus de 70 ans et sont donc protégées.

Evidemment pour les autres bénévoles, ainsi que pour les bénéficiaires des repas, les gestes barrières sont respectés : la distribution se fait sur une table comptoir, l’accès par un couloir d’acheminent, la distanciation est signalée au sol, les bénéficiaires voient leur identité vérifiée également. Tous les centres ont été équipés de gel hydro-alcoolique, de savon, de gants et de masques de type chirurgicaux, ainsi que de sacs à usage unique .

Aussi, l’approvisionnement des centres des restos du cœur se fera tout au long de la crise sanitaire. Grâce a la collecte nationale effectuée début mars, et l’approvisionnement des entrepôts nationaux, il n’y a pas de problèmes, juste un besoin sur la variété des plats cuisinés et des produits de la mer.

Vous pourrez donc toujours compter sur les restos du cœur, et eux, vous le savez, comptent sur vous également.

Si vous souhaitez les contacter : ad24.siege@restosducoeur.org ou 05 53 07 26 41.