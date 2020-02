Cure de miel , de propolis et de gelée royale aux Ruchers du Tigou avec Fabienne Mallein.

Giroussens, France

Nous sommes dans le Tarn, à Giroussens chez Fabienne et Jean-François Mallein qui sont apiculteurs. Pour les Ruchers du Tigou (11 côte du Tigou), Fabienne et Jean-François commercialisent que ce qu'ils nous produisent sur leur exploitation. Dans la jolie boutique, des bougies en cire d’abeilles, des bonbons au miel, des pains d’épices et bien sur : des pots de miel. Il est temps de goûter!

Fabienne Mallein Les Ruchers du Tigou, dans le Tarn à Giroussens Copier

La boutique des Ruchers du Tigou à Giroussens © Radio France - Emmanuelle Wiener

Aux Ruchers du Tigou, dans le Tarn à Giroussens, il est question de miel bien sur (nous en avons déjà goûté beaucoup !) mais nous avons la chance, grâce à Fabienne Mallein (apicultrice) de savourer d’autres spécialités.

Un peu de nougat? Les Ruchers du Tigou, à Giroussens, dans le Tarn Copier

Gelée Royale aux ruchers du Tigou, à Giroussens, dans le Tarn © Radio France - Emmanuelle Wiener

Fabienne Malein pour les Ruchers du Tigou. Un atelier et une boutique pour cette apicultrice qui travaille avec son mari Jean-François. Parmi tous les produits issus du travail des abeilles, Fabienne propose de la propolis.

La propolis des ruchers du Tigou, dans le Tarn, à Giroussens Copier