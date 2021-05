Les solutions pour lutter contre les maux de dos

Pour soulager le mal de dos, à chacun sa méthode et quel que soit notre âge, parfois aucune ne semble fonctionner. Il ne faut certainement pas se résigner alors, nous allons prendre des conseils, tester aussi de nouvelles pistes pour soulager.

Le massage Tui Na.

Pratiqué en modelage bien-être dans les instituts de beauté et il rencontre un franc succès. Il s’agit cependant au départ d’un massage thérapeutique et il constitue une des 5 branches de la Médecine Traditionnelle Chinoise pour vaincre Mal de tête, mal de dos, fatigue, stress, insomnies. Sylvie Roch est thérapeute en médecine chinoise. Ce massage peut être pratiqué aussi en période de crise sur une personne habillée et la douce chaleur de la lampe TDP aide à se décontracter. Cette pratique permet de soulager, apaiser la douleur, les tensions. Il peut permettre aussi d’éliminer les blocages énergétiques et stimuler les capacités d’auto-guérison de l’organisme.

La centre de flottaison

Julien Bellack est hockeyeur professionnel aux brûleurs de loups, avec 2 coéquipiers, dont un canadien qui avait déjà testé un centre de flottaison, ils ont créé le centre Silence à Grenoble et à Lyon. Il s’agit de se baigner à l’intérieur d’un cocon dans 25cm d’eau bien chaude et saturée à 75% de sel d’Epsom (sulfate de magnésium). Lorsque vous vous immergez dedans, vous flottez dans une eau 3 fois plus salée que celle de la Mer Morte ! Sans stimulation visuelle ni auditive, nous pouvons éteindre nos cerveaux et calmer les tensions. Après la douche au savon neutre, on s’installe dans l’eau chaude et on flotte. On peut choisir de fermer le couvercle du cocon ou pas, et profiter de l'obscurité ou de la douceur des lumières de couleur. La petite musique nous accompagne au début et on peut donc vivre l’expérience progressivement. La pratique régulière de la flottaison apparaît pour ceux qui l’ont adoptée, une bonne façon d’appréhender le quotidien avec plus de sérénité et de calmer les douleurs, les tensions. Le cocon est aussi très utile à ceux qui pratiquent la méditation. Elle est aussi particulièrement indiquée pour les personnes sujettes aux insomnies. Une séance d’une heure de flottaison équivaut à quatre heures de sommeil profond. Et puis dans notre quotidien, nous sollicitons essentiellement le côté gauche de notre cerveau. Or, ce côté renferme notre créativité et notre pouvoir de visualisation. En état de flottaison, nous inversons la balance. Antiseptique, anti-inflammatoire, le sel absorbe naturellement les toxines de votre corps, son absorption lors de la flottaison peut également combler les carences en magnésium. Il soulage également les douleurs articulaires et musculaires. Malgré tout l’expérience n’est pas si simple à apprivoiser. Il faut se laisser du temps pour vraiment lâcher prise. A certains moments, je n’étais pas très rassurée mais je suis sortie finalement hyper relaxée et le corps reposé. On peut bien imaginer que cela peut soulager les douleurs si on répète l’expérience régulièrement.

Adopter la bonne posture

Un coach sportif peut aussi nous aider à adopter la bonne posture Sophie Escobar nous a accueillie en compagnie de Sandrine avec qui elle travaille régulièrement. Au quotidien, nous avons pris de mauvaises habitudes qui déclenche ou aggrave les douleurs. Se grandir cela n’est pas naturel mais ça peut le devenir. Pensez aussi à aménager votre poste de travail, remontez son écran, déposez un repose pied sous la table ou les pieds au sol tout simplement et bien ancrés, surtout pas croisés. Sophie Escobar, coach sportif nous propose des exercices de renforcement et aussi d’assouplissement, l’un ne va pas sans l’autre.

Le gainage

Pour soulager les maux de dos, ou mieux encore les éviter, il faut bouger. Avec Sophie Escobar, coach sportif, on pratique aussi le gainage. Il convient au plus grand nombre, on progresse doucement et sûrement mais surtout on tonifie les muscles profonds et c’est un bon moyen de prévenir plutôt que de guérir. L’idée est d’adopter les bons réflexes, de rompre la spirale pour retrouver une forme physique et psychique tout en soulageant les tensions.

Bouger, respirer

Il n’est plus temps de courber l’échine, de serrer les dents.

En résumé

Pour soulager les maux de dos, l’idée est de rompre la spirale : retrouver une forme physique et psychique tout en soulageant les tensions. Je dis psychique car lorsque nous en avons plein le dos, c’est parfois là que se situe la base du problème. Le mal de dos, source de fatigue, aurait une origine essentiellement psychosomatique et, pour le traiter durablement, il faut toujours aller à la source du problème. Cependant, l’idée est de rompre le cercle vicieux de la douleur car plus on a mal, plus on a mal. Tout ce qui soulage la douleur est donc bienvenu. Exemple avec le massage thérapeutique en médecine chinoise Tui Na expérimenté lundi ou l’expérience au centre de flottaison mardi dernier. D'autre part, sauf exceptions nécessitant une intervention, le repos total n’est plus une indication, il s’agit au contraire de relancer la mécanique corporelle tout en luttant contre la sédentarité qui favorise et renforce les maux de dos. Voilà à quoi peut servir un coach sportif par exemple. Enfin, nous avons aussi tout près de chez nous un lieu dédié à la rhumatologie entre autres, il s’agit des thermes d’Uriage et nous irons découvrir les coulisses et les plaisirs que réserve cet établissement historique dès la semaine prochaine !