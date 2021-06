Les thermes de Luchon rouvrent lundi 7/06

Le maire de Bagnères-de-Luchon, Eric Azémar nous dessine la carte postale de sa commune, terre de montagne. Le point sur les festivités de cet été et l'accueil des touristes dans La Vie en Bleu à 9h30 ce lundi 7 juin sur France Bleu Occitanie.

Luchon c'est un pays de belles montagnes pour tous ! Eric Azémar

Toutes les conditions sanitaires sont réunies pour rouvrir les thermes de Luchon (31) ce lundi 7 juin 2021. Les eaux de Luchon sont réputées pour des qualités médicinales en ORL et sont utilisées aussi en rhumatologie. Dans un premier temps, la fréquentation de l'établissement sera limitée à 50 %. Eric Azémar se réjouit du retour des curistes et nous parle de sa commune de Haute-Garonne située idéalement entre 3 vallées.

La Vie Tranquille Copier

La fête des fleurs sera remplacée par "Luchon en fleurs". Le Tour de France passe par Luchon le 14 juillet avec une grande fête du vélo. Ski, Golf, Vélo... tous les sports sont possibles pour petits et grands à Luchon et aux alentours. Musette le 10 juin au square Lauret, Marc Batard l'alpiniste le 11/06 à la salle Henri Pac, visite des carabiniers de Monaco le 12/06, Ciné Latino le 13/06, Balade à Poney le 13 juin à 16h au parc thermal, atelier magie le 16 juin de 15h à 17h au square Lauret, récital de piano et violon le 17/06, pièce de théâtre "Foulowers" (MJC), concert d'orgue d'Olivier Penin le 21/06...