Maintenant qu’on a fait le ménage à fond, on pourrait s’occuper un peu d’eux car on a tendance à les oublier. Pourtant, ils supportent tout notre poids et on les met à dure épreuve à longueur de journée.

Les trucs et astuces de Catherine Fructus : et de nos pieds, on en parle ?

Prendre soin de vos pieds, c’est facile, d’autant que quelques veilles méthodes aussi économiques que naturelles ont largement fait leurs preuves au fil du temps.

Soins de base

Pour commencer, on prend le plus souvent possible des bains de pieds car ils délassent et régénèrent. Le plus simple, et sans doute un des plus efficaces, se prépare en jetant 500 g de gros sel gris (non traité) et 8 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium dans une bassine remplie d’eau tiède. On trempe pieds et chevilles au minimum dix minutes, on sèche, et on prend le temps de s’allonger, les jambes les plus relevées possible (minimum cinq minutes), en prenant appui contre un mur (à moins qu’on en profite pour se muscler le ventre!).

Chaque jour, après la douche ou le bain, été comme hiver, on prend trois minutes pour les masser à l’huile d’amandes douces ou autre huile végétale. C’est un vrai gage de confort, et en plus ça améliore la circulation.

Alerte info. On commence toujours un massage par le pied gauche et en remontant jusqu’aux genoux (pas d’aller retour, toujours de bas en haut).

Exfolient

Pour retrouver ou conserver des pieds de satin, pour favoriser la suppression des cellules mortes et rendre la peau plus souple, on verse un peu de bicarbonate ou de gros sel non raffiné dans le creux de la main. On ajoute quelques gouttes de citron puis on frotte doucement, en mouvements circulaires et en insistant sur la plante. Pour finir, on rince et on hydrate avec une noisette de crème ou quelques gouttes d’huile végétale (se tartiner ne sert à rien car si on en met trop, ça ne pénètre pas).

Corne

Dans le bain ou sous la douche, lorsque la corne s’est un peu ramollie, on prend la bonne vieille pierre ponce car elle rend de nombreux services à nos pieds. Ensuite, on masse avec quelques gouttes d’huile d’olive, et c’est tout ! Si elle est trop épaisse et se fendille : avant de se mettre au lit, on masse longuement les pieds avec quelques gouttes d’huile d’olive en insistant sur les talons. Ensuite, on enfile des chaussettes de coton et on dort avec ! Bon, d’accord, c’est complètement "remède à l’amour", mais, je vous assure qu’au bout de quelques jours, toute la corne, si disgracieuse, s’éliminera facilement à la pierre ponce. Alors, aujourd’hui, c’est soin des pieds ?