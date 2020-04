Les trucs et astuces de Catherine Fructus : friction et cure d'ail

La friction d’ail par exemple… Utilisée depuis la nuit des temps, elle avait la réputation de "redonner force et vigueur" à tout l’organisme. Sa préparation est très simple : six gousses d’ail non pelées et coupées en quatre qu’on laisse macérer quatorze jours dans 20 cl d’alcool camphré (pharmacie). On en applique quelques gouttes (quelques gouttes on a dit !) sur la colonne vertébrale, et on frictionne du bas vers le haut.

Et la cure d’ail ?

Traditionnellement, elle se fait au mois d’Avril. Alors… c’est le moment ! Sa réputation a, elle aussi, traversé les siècles sans une ride ! On disait qu’elle "est bonne à tout"… C’est vous dire combien il serait temps de retrouver tous les bienfaits de cette cure saisonnière. Comment on fait ? Pendant 7 jours, le matin, à jeun, on avale, comme un cachet, avec une verre d’eau, une gousse d’ail pelée et coupée en 4 ou 6. Mais attention : surtout on avale sans mâcher grâce à quoi on n’aura absolument pas une haleine "aïeuse". On pense aussi à enlever le tubercule central pour une bonne digestion. Traditionnellement, la cure d’ail se fait en lune descendante.

Bien sûr, demander conseil à son médecin ou à son pharmacien est nécessaire car, comme pour toutes les cures, des contre-indications peuvent exister…