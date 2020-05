Les trucs et astuces de Catherine Fructus : masque, lunettes et buée

Pour éviter la formation de buée lorsqu’on porte un masque, qu’il soit jetable ou en tissu (aux normes AFNOR bien sûr), on concocte un produit maison qui va nous rendre service dans les semaines (et les mois) qui viennent. Comment on fait ? C’est très simple : on verse 3 cuillères à café de rhum blanc ou de vodka dans un petit flacon. On ajoute 5 gouttes de glycérine pure (pharmacie) on bouche et on secoue énergiquement la bouteille. Voilà, c’est fait ! On utilise notre produit magique chaque fois que nécessaire, sans oublier de bien secouer la bouteille avant chaque emploi. Important : pour encore plus d’efficacité, on nettoie ses lunettes 2 ou 3 fois par mois avec du savon de Marseille.

Le truc en plus

Si vos lunettes sont très légèrement rayées et que vous préférez, par prudence, rester encore un peu confiné, frottez-les donc avec un coton que vous aurez préalablement saupoudré de cendres de cigarettes. Ensuite, vous passez juste un chiffon sec et non pelucheux… Facile non ? Restez prudents !