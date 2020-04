Les trucs et astuces de Catherine Fructus : miel cristallisé et masque au miel

Votre pot de miel s’est cristallisé ? Surtout ne le jetez pas… Pour le liquéfier, on plonge le pot ouvert dans un bol d’eau bouillante. On laisse tranquillement refroidir l’eau, sans toucher le pot. L’opération terminée, on rebouche le pot et on le range. Bon à savoir : le miel se conserve des années sans s’altérer

Et puisqu’on parle de miel, on peut aussi en profiter pour s’offrir un super soin de beauté

Masque douceur : déposez d’abord une couche de miel (comme une crème), massez longuement puis répartissez sur le visage des rondelles d’orange. Gardez le tout une vingtaine de minutes puis rincez à l’eau fraiche.