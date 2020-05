Les trucs et astuces de Catherine Fructus : prendre soin de ses cheveux

Après le déconfinement, les coiffeurs vont être débordés. Alors, autant s’offrir, en attendant, quelques soins économiques, efficaces et naturels ! Et, ceux-là aussi ont largement fait leurs preuves comme l'indique Catherine Fructus, la "Madame Trucs et Astuces" de France Bleu Provence.

Les pellicules

Versez 20 cl de rhum dans une bouteille. Ajoutez 12 clous de girofle, et laissez macérer neuf jours. Enlevez les clous et ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle de sauge, 8 gouttes d’huile essentielle de romarin et 5 gouttes d’huile essentielle de lavande. Mettez en bouteille et conservez à l’abri de la lumière. Frictionnez le cuir chevelu le soir avec quelques gouttes de cette lotion et dormez avec un foulard (à renouveler autant que nécessaire).

Petit secret des années 1930. L'acide acétylsalicylique contenu dans l'aspirine constitue l'ingrédient actif de la plupart des shampoings anti-pellicules. Comme à cette époque, si vous ne souhaitez pas changer de shampoing ou si vous vous êtes décidé à faire votre shampoing maison, il suffit d'y dissoudre une aspirine (non effervescente) écrasée.

Assouplissant

Plus simple, ça va être compliqué… Le plus souvent possible, se frictionner la tête avec un blanc d’œuf bien battu. On garde cinq minutes, on rince et on fait un bon shampoing… L’essayer, c’est l’adopter ! Et pour les cheveux ternes ? Battre un œuf entier avant de l’appliquer sur la tête en massant délicatement cuir chevelu et pointes ; garder dix minutes puis faire un bon shampoing. Eclat et brillance assurés ! Si vous ne faîtes qu'un soin, c'est celui-ci que vous devez choisir !