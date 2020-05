Les trucs et astuces de Catherine Fructus : que faire si le gel hydroalcoolique assèche vos mains ?

Se laver les mains bien sûr et, en dehors de la maison ou du bureau, le gel hydroalcoolique. Oui mais voilà… Ce gel si utile assèche les mains lorsqu’on l’emploie tout au long de la journée. Voyons ça de plus près…

Elles sont sèches ? Massez très régulièrement ongles et mains avec un peu de glycérine (3 gouttes, pas plus). Ainsi fait, vos mains ne seront plus jamais desséchées. Vous n’avez pas de glycérine ? Appliquez donc une pomme de terre (eh oui, toujours elle !) bien blanche, bien farineuse et bien cuite, pelée, écrasée à la fourchette et délayée avec un peu de lait. Vous gardez cinq minutes, vous massez délicatement et vous rincez… C’est magique ! Et comme on ne gaspille rien, si vous faites une bonne purée, vos mains adoreront les restes (à condition que ça ne soit pas de la purée en flocons bien sûr !) ; massez-les tout simplement avec votre produit miracle pour avoir les mains d’une douceur surprenante.

Réaliser une crème maison

On peut aussi élaborer une crème aussi facile à réaliser que ce qu’elle est agréable à utiliser. L’essayer c’est l’adopter ! Remplissez un flacon avec 10 cl de glycérine (pharmacie). Ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de citron, 4 gouttes d’huile essentielle de lavande et 4 gouttes d’huile essentielle de géranium rosat. Mélangez bien avant chaque usage. Massez pour faire pénétrer. Si vous fabriquez ce produit de soins, vous n’aurez besoin d’aucun autre produit pour lutter contre les agressions extérieures !

Quelques vieilles superstitions…

- Si la paume de la main droite démange, on va dépenser de l'argent ; si c’est la paume de la main gauche, on va en recevoir !

- On ne récupère pas, en essuyant la table après le repas, les miettes dans le creux de sa main. Cela empêcherait d'avoir de l'argent...