Les trucs et astuces de Catherine Fructus : réaliser son shampoing sec

Et ça tombe bien car il redevient tendance et on en trouve à nouveau à la vente partout (ou presque !). Comment on fait ? C’est très facile… Versez l’équivalent d’une cuillerée à soupe de farine d’avoine dans le creux de la main et massez délicatement le cuir chevelu. Secouez fortement la tête et brossez jusqu’à totale disparition de traces de farine. L’avoine aura absorbé le sébum qui rendait vos cheveux ternes. Astuce de Jeanne Comtat (ma grand-mère à moi !) : vous pouvez remplacer l’avoine par un peu de talc et ça marche super bien aussi !

Le truc en plus : rinçage et brillance des cheveux secs

Si vos cheveux sont desséchés par l’eau de mer ou la pollution, rincez-les de temps en temps à l’eau sucrée : deux morceaux de sucre à dissoudre dans un litre d’eau de source (utilisez la totalité de la bouteille en dernier eau de rinçage).