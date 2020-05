Les trucs et astuces de Catherine Fructus : remèdes pour vos articulations

On masse les parties douloureuses avec un mélange tiédi d’huile d’olive et de citron pressé en quantités égales.

Pour calmer la douleur, on trempe trois feuilles de chou vert dans de l’eau bouillante, on applique les trois épaisseurs, le plus chaud possible, et on recouvre de laine.

Faire une cure d’huile de foie de morue (depuis qu’on la trouve désormais en pilules, c’est bien plus agréable à avaler).

En version anticipation, on laisse macérer pendant vingt jours une vingtaine de gousses d’ail pelées et grossièrement coupées dans 25 cl de bonne huile d’olive. On filtre et on conserve à l’ombre, en bouteille bien bouchée… en espérant ne pas avoir à l’utiliser bien sûr !

Et si ça marchait ?

Faire autant de nœuds que de points douloureux dans une branche de sureau de l’année !

Important : bien sûr, en cas de fortes douleurs on consulte son médecin.