Les trucs et astuces de Catherine Fructus : se laver les mains au savon de Marseille

Catherine Fructus, notre Madame Trucs et Astuces, espère que passée la période un peu compliquée que nous vivons, on continuera à profiter de ce trésor qui fait le buzz depuis longtemps puisqu’il est fabriqué à Marseille depuis le XIIè siècle.

Se laver les mains au savon de Marseille ?

C’est formidable de découvrir ou de redécouvrir tous ses bienfaits. D’abord et c’est le plus important, le savon de Marseille ne sert pas qu’à se laver les mains !

C’est le savon de toute la famille y compris des enfants puisqu’il nettoie et purifie en douceur toutes les peaux même les plus sensibles et les plus délicates ; donc, il n’est pas vraiment indispensable d’acheter du gel douche industriel (même s’il sent bon !).

C’est aussi le plus ancien des shampoings compacts

Pas nécessaire d’acheter des petits shampoings certes très tendances alors qu’on l’a déjà à la maison… et bien moins cher ! Idéal pour tous les cheveux y compris les plus fragiles et pour les enfants bien sûr.

Le savon à barbe préféré des barbiers les plus réputés

L'huile d'olive qu’il contient est hydratante et adoucissante : on humecte vraiment bien la peau, on mouille le blaireau, on le passe directement sur le savon et on applique sur la peau en faisant bien mousser. Le conseil des barbiers d’autrefois : recommencer plusieurs fois en cours de rasage et bien rincer avant d’hydrater. Sans oublier que c’est la méthode la plus économique pour le rasage des jambes et des aisselles puisque, en prime, il a des propriétés apaisantes.

C’est aussi un excellent dentifrice

On humidifie la brosse à dents, on la frotte bien sur un savon de Marseille. Ce dentifrice lave parfaitement les dents et on disait même, que c’est un bon moyen de combattre de très légères infections.

Et ce n’est pas tout bien sûr, on peut faire encore mille choses avec notre formidable savon de Marseille : anti mites et insectes, produits ménager, jardinage...