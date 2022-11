Limitez les maux de l'hiver grâce aux plantes

L'idée c'est de préparer nos défenses immunitaires en les en stimulant, de baisser toutes les tendances qui peuvent être congestives et inflammatoires et aussi de valoriser notre écosystème. Par écosystème on entend toutes nos flores (notamment la flore intestinale) qu'on va entretenir pour faire en sorte qu'elles soient en bonne santé. On met ainsi toutes les chances de notre côté pour ne pas attraper les microbes ambiants.

Autre point important : le système neurovégétatif hormonal. Ça veut dire être en bonne santé au niveau de l'humeur, se sentir bien dans sa tête, bien dans sa peau. Tout ça aussi a un impact.

C'est à dire que si l'on est au top, positif, on va éliminer, on va se prémunir des virus. Si en revanche on se sent déprimé, si l'on a le moral dans les chaussettes ou des choses qui nous tracassent trop, on peut créer la faille qui va laisser rentrer les microbes.

Les plantes, elles, peuvent nous accompagner pour tous ces axes là.

ⓘ Publicité

Prévenir et guérir. Et passer à l'offensive dès les premiers symptômes.

Il faut tout de suite contre-attaquer avec les plantes et utiliser si besoin est, les huiles essentielles. Typiquement, c'est le moment où il faut savoir les utiliser.

Les incontournables : l'huile essentielle de lavande, celle de ravintsara et le citron zeste (pour la vitamine C et son côté tonique).

Concrètement : munissez-vous d'un petit petit récipient, mettez-y quelques gouttes d'huile d'olive ou d'amande douce (ou autre huile végétale) et ajoutez-y quelques gouttes de lavande et éventuellement de ravintsara. Avec ce mélange vous vous badigeonnez le cou, le plexus solaire, la gorge, la colonne vertébrale, le bout du nez, les poignées et même sous les pieds. Ceci est aussi valable pour les enfants, à partir de deux ans.

Il est préférable d'y penser dès que vous sentez le nez qui coule ou qui commence à gratter, un petit enrouement qui commence à apparaître. il faut être à l'écoute des signaux que vous envoie votre corps pour réagir immédiatement.

La gemmothérapie (médecine des bourgeons). Cela se prend sous forme de gouttes. Et l'incontournable de la saison c'est le cassis. Il est le remède des problématiques inflammatoires. Ça peut être utile aussi, même quand on a mal quelque part. Et c'est vraiment une très bonne base pour les traitements de fond.

Posologie pour un adulte : 30 gouttes tous les matins dans un verre d'eau. On stimule ainsi le bon fonctionnement de l'organisme de façon globale.

Autre plante intéressante : l'églantier. Toujours sous forme de macérat. Il sera le remède de toutes les infections et notamment les infections à répétition (tout ce qui est sinusites, otites, rhino, bronchites.) Il aidera à régénérer les muqueuses et aura une action immuno stimulante, notamment quand on le prend au long cours.

Donc c'est aussi l'idée de le prendre à tous les matins en prévention. Vous pouvez associer cassis et églantier, ils font une très belle synergie et vont ainsi améliorer le fonctionnement de nos défenses.

Et en cas de symptômes, répétez les prises journalières.

Pour avoir un bilan et des conseils personnalisés n'hésitez pas à demandez l'avis de professionnels.

La Nouvelle Herboristerie est à villefranche sur mer.