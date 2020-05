Loin de la fracture, le numérique créé du lien et des protections

Le Fablab de l'association SBCtech a produit plus de 1000 visières à destination des soignants et des entreprises qui reprennent leur activité

L’initiative du jour nous mène dans la banlieue de Reims à Saint-Brice-Courcelles, une commune de 3500 habitants où le tissu associatif est très dense grâce au foyer pour tous qui concentre une bonne partie des associations de la commune.

Un serveur de convivialité et d'échanges

Et parmi elles, il y a SBCtech dont la raison d’être est d’apprendre et de faire découvrir les nouvelles technologies à ses adhérents. Et les idées ne manquent pas pour aider les habitants et les soignants. Ils ont commencé par créer un serveur à destination des habitants. Ils ne pouvaient pas communiquer facilement, explique Jonas Topin, étudiant ingénieur en informatique au CESI de Reims et psdt de SBCtech, on a donc créé un serveur sur la plateforme Discord qui permet aux gens de se réunir en un seul endroit, de pouvoir discuter à la fois par écrit, oralement, et en vidéo. Ça permet au plus grand nombre de pouvoir _briser la solitude du confinement_.

La plateforme Discord permet de créer facilement une communauté sur le Net -

Continuité du centre de loisirs

Par ailleurs, le serveur s'anime les mardis et vendredis grâce aux animateurs du centre social qui sont en ligne de 14h à 17h pour proposer des activités aux enfants qu’ils ont l’habitude d’accueillir tout au long de l’année en périscolaire. Une manière d’ouvrir une fenêtre sur l‘extérieur pour eux et de maintenir le lien.

Le foyer pour tous c’est un peu le cœur de la commune, c’est d’ici, et grâce aussi à SBCtech qu’a été lancée la fabrication de masques en tissus pour lesquels beaucoup de gens ce sont mobilisés, grâce au serveur de la plateforme Discord.

Des visières pour les soignants

Et toujours dans cette démarche de protection contre le virus, Jonas Topin et les membres de l’association ont rejoint une structure rémoise réunissant tous les possesseurs d’imprimante 3 D volontaires (les makers) pour fabriquer des visières.

Supports de visière en cours d'impression - SBCtech

Les 3 imprimantes du Fablab ( le labo de fabrication) de l'association SBCtech fonctionnent en flux tendu, et ont permis de produire plus de 1000 supports de visières. D'abord destinées aux personnels soignants des hôpitaux de Charleville, Rethel, Reims et Troyes, les entreprises qui reprennent leur activité peuvent en demander.

Grâce à une cagnotte, tout le monde peut participer.

Les commerces de la commune s'associent au projet

Cette initiative est soutenue par la mairie de Saint-Brice-Courcelles, par la pharmacie qui fournit gratuitement de l'alcool pour désinfecter les visières avant livraison ou encore la société de déménagement basée dans la commune qui donne des cartons d'emballage.

Pour ne plus toucher les poignées de portes

Dernière chose sur laquelle planche Jonas Topin et les membres de l'association, c’est un dispositif d’ouverture de porte sans avoir à toucher les poignées. Nous testons un _système qui vient se fixer autour de la poignée de porte_, imprimé en 3D également, qui va permettre de tirer et pousser une porte, baisser la poignée uniquement avec son avant bras. Ce qui va permettre d'éviter un maximum la contagion du virus.

L'accessoire permettant d'ouvrir une porte avec son avant-bras intéresse la commune de Saint-Brice-Courcelles -

A Saint-Brice-Courcelles, les deux écoles, l'école de musique, la mairie et le foyer pour tous sont très intéressés par ce dispositif. Et si d’autres structures le sont ailleurs, une fois la commune équipée, ils pourront en demander à l'association SBCtech. L'association a besoin de soutien pour pouvoir alimenter ses imprimantes 3D en bobines de plastique. Elle en appel donc à vos dons.