Lola Mallein, prof de yoga , vous offre une séance à la maison

Parmi les postures que vous propose Lola Mallein , il y a Adho Mukha Svanasana, ou la posture du chien tête en bas .

En plus d’améliorer la circulation sanguine, cette posture vous permettra de libérer vos sinus ! Dans cette posture, la cœur est placé plus haut que la tête. Cela créer donc un effet de gravité inversé ce qui aide à la bonne circulation de la lymphe et du sang. Pour rappel, la lymphe qui circule dans votre corps, permet d’éliminer les déchets et les toxines du corps et ainsi vous aide à maintenir votre système immunitaire alerte.

Une séance d'un quart d'heure pour trouver votre bonheur dans la pratique.

Pour rappel , depuis 2009, Lola propose un enseignement adapté à chacun , quelque soit votre âge, votre niveau ou votre condition physique. Lola enseigne en groupe différentes formes de yoga : Viniyoga, Hatha-Yoga, Ashtanga Vinyasa, mais elle guide aussi ses élèves vers la méditation et la pratique individuelle.