Lorsque que le talent se nomme Cré alice Couture, saluons Alice Morteau

Ce sont ses Grands-Mères qui doivent être fières, Elles lui ont transmis Passion, Savoir-faire et créativitè. Alice Morteau se renouvelle sans cesse pour le Plaisir de ces Dames. Son site l'atteste : www.crealicecouture.com

Couture, création, talent, ingéniosité, c'est Un vrai coup de cœur pour « Cré Alice Couture »

et son site internet mis en place depuis peu l'atteste, nous en reparlerons dans un instant.

Derrière ce Nom, il y a une femme, de son Prénom Alice. Son Patronyme est mémorisable puisque Morteau.

Alice Morteau n’a de cesse d’inventer, de récupérer et réutiliser,

Comme c’est le cas pour les cravates,

cré Alice Couture Rioz Alice Morteau © Radio France

Elle est répar’Acteur et recycle vos cravates pour en faire par exemple des ceintures,

Alors, cravate Petite Fleur, cravate cuir, carreau, cheval, zen, horloger,

Quelle ceinture cravate, Quel bijou cravate ou quel gilet cravate,

Vous avez le choix Et Alice c’est plus que des cravates recyclées.

Une page d’histoire : Passionnée depuis toute jeune, ce sont ses grands-mères qui lui ont transmis savoir-faire et créativité. Depuis 2010, elle réalise par exemple la robe ou la tenue de vos rêves pour vos cérémonies.

Mes mots ne font que sublimer votre envie dans savoir plus sur Alice Morteau, n'est-ce pas !

« Cré Alice Couture », Son Atelier est basée à Rioz,

l’upcycling fait qu’elle est reconnue par la chambre des métiers comme Répar’Acteur ou Trice

et surtout elle est Artisan D’Art.

J’ai eu une grande faiblesse et je regrette de ne pas être né femme

Pour m’envelopper dans cette robe transformable qui selon la sortie peut se façonner pour l’occasion.

Une vidéo très bien faite par Alice dévoile les possibilités de transformation ou Comment la Porter,

Les cravates, les gilets, les Robes, les bijoux et même les masques, la variété des couleurs, les matières,

En font une Force, une Unicité, une Personnalité.

L’éclectisme est une invitation à découvrir qui est et ce que fait Alice.

Chose Importante, ses créations sur mesure sont pour toutes les morphologies et tous les âges.

Je le redis quelque soit votre sortie Et même les robes de mariées et les soirées cocktails en patchwork de dentelle, on Pense « Cré Alice Couture ».

le site www.crealicecouture vous dévoile tout ce que vous devez acheter

et il y a même Le Facebook, l’instagram.

Alors On Pense Cré Alice Couture