Louis Lamour voudrait une loi pour protéger la viennoiserie artisanale

Depuis de nombreuses années le boulanger bordelais Louis Lamour milite pour la viennoiserie artisanale ! Il a réalisé une vidéo qui dépasse le million de vues sur youtube pour montrer les différents étapes de la fabrication d'un croissant. Dans une interview accordée à nos confrères du parisien, il montre la facture d'un croissant surgelé et le combat s'avère inégal : 23 centimes d'euros pour l'industriel contre 60 centimes d'euros pour l'artisanal ! Un coût 2.5 fois plus élevé. Si le pain est protégé par une loi de mai 1998 qui précise que le pétrissage, le façonnage et la cuisson (entre autres) doivent être réalisés sur le lieu de vente, rien ne réglemente la viennoiserie et la pâtisserie.

23 centimes d'euros pour l'industriel contre 60 centimes d'euros pour l'artisanal !

Vous pouvez donc acheter un croissant industriel dans une boulangerie artisanale ! Il faut dire que les boulangers ne sont pas aidés pour faire la viennoiserie eux-mêmes notamment en raison du manque de touriers. Au consommateur de trancher maintenant, vous pouvez commencer par demander à votre artisan boulanger s'il peut fabriquer lui-même ses viennoiseries...