Lundi 23 mars 2020 coronavirus : conseils, consignes, solidarité en Pays Catalan

Nous sommes avec vous au plus près de vous au cœur de notre matinale spéciale avec Patrick Mas, Baptiste Guiet, Sylvain Baracetti, Janine Pirat et François David.

Des conditions particulières, votre radio s’adapte pour préserver son personnel et continuer durablement à vous informer, à vous donner la parole et à vous divertir. Nous sommes donc le plus possible en télétravail.

Explorons ensemble les moments forts de cette matinale en Pays Catalan.

L’info pour commencer avec la situation à l’hôpital de Perpignan.

23 03 2020 6h Quelle évolution possible à l’hôpital de Perpignan au niveau organisation en cas de forte augmentation de cas de coronavirus ? Copier

Nous sommes avec Hugues Aumaitre le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Perpignan. On fait le point sur la situation en ce lundi 23 mars au matin. Recommandations pour faire ses courses avec le maximum de sécurité.

Message spécial : attention aux gants, c’est aussi un facteur aggravant de transmission.

Quels sont les signes d’une infection au COVID 19 ?

Au niveau de l’avancée de la recherche de remèdes, où en est-on ? Parlons guérison aussi. Doit-on par ailleurs se préparer à une « médecine de guerre ? » si la crise évolue encore beaucoup ?

Et comment s’organiser quand on a une autre maladie et besoin de soins ?

23 03 2020 7h45 Hugues Aumaître le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Perpignan Copier

Nous avons donné la parole à Philippe Chopin, Préfet des Pyrénées-Orientales, attention aux consignes qui sont plus que jamais à respecter. Appel notamment aux jeunes.

23 03 2020 Philippe Chopin Préfet des Pyrénées-Orientales, les consignes à respecter fermement Copier

Parmi les gestes barrières il y a le fait de bien se laver les mains, mais c’est pas si évident que ça, de quelle façon se frotter les mains pour être dans l’efficacité et sur quelle durée et avec quel savon ?

Conseils avec le docteur Jacques Rambaud.

Gestes barrières : comment bien se laver les mains ? Les conseils d’un médecin Copier

Situation très tendue à la prison de Perpignan.

Une situation complexe avec cette actualité, à la prison de Perpignan Copier

Comment maintenir le lien entre les personnes âgées en EHPAD et leurs proches ? Une solution, internet.

Le numérique pour maintenir le lien entre les personnes âgées en EHPAD et leurs proches Copier

Internet ça sert aussi à s’informer et à demander des conseils, exemple avec un tchat juridique mis en place dans les P.O et c’est gratuit, Camille Manya, avocate.

Une discussion numérique autour du juridique dans les Pyrénées-Orientales Copier

Pour en savoir d’avantage c’est ici, sur le profile Facebook de Camille Manya entre 17h et 18h en semaine.

La solidarité s’organise aussi dans l’univers de l’économie dans les Pyrénées-Orientales. Initiative des Experts-Comptables.

Les Experts-Comptables et la solidarité dans les P.O Copier

Pour en savoir d’avantage une adresse mail : sos.covid19@oec-montpellier.org

Nos agriculteurs des Pyrénées-Orientales ont la parole, Alex est producteur de viande de porc.

La journée d’un éleveur dans les Pyrénées-Orientales actuellement. Alex à Eus Copier

Pour en savoir d’avantage sur les productions d’Alex 06 19 86 13 47.

On reste en confinement à la maison et pour ne pas trop s’ennuyer il y a des idées, celle de Julio Leone en Français et en Catalan. Pourquoi ne pas devenir réalisateur de cinéma à domicile ?

Et si on faisait un film à la maison ? Copier

Et sinon on peut faire du sport, à domicile, mais on s’organise de quelle façon ? Des initiatives font leur apparition !

Comment faire du sport chez soi ? Copier

Demandons à un coach ce qu’il peut nous proposer pour effectuer quelques exercices physiques à la maison, Christophe Cheval. Chacun doit s’organiser en fonction de ses capacités.

Un coach des P.O pour quelques exercices physiques à la maison Copier

Et via Facebook on peut aller sur le groupe coach athlé santé.

Il est possible de lire les journaux depuis son domicile, grâce à internet, les grands titres avec la revue de presse France Bleu Roussillon.

La revue de presse de Baptiste Guiet Copier

Du sourire avec le nouveau billet d’humeur de Guillaume Clavaud depuis son domicile évidemment.

GUILLAUME CLAVAUD « il ne se passe rien ... oui mais » Copier

