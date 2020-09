Mal se nourrir tue selon une grande étude de l'Inserm

L'étude publiée ce jeudi dans le British Medical Journal par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) est sans appel. Sur les 501.594 participants, répartis dans dix pays d'Europe et dont l'alimentation a été suivie entre 1992 et 2015, 53.112 sont décédés _"de causes non-accidentelle, y compris de cancer de maladies des appareils circulatoires, respiratoires et digestifs"_d'après la publication.

"Mortalité accrue"

Cette grande étude tente de démontrer un lien entre la qualité nutritionnel et la mortalité. Selon les chercheurs, les participants consommant plus d'aliments mal classés par le Nutri-score présentaient une "mortalité accrue".

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont d'ailleurs pris en compte un grand nombre de facteurs socio-démographiques et liés au mode de vie.

Le Nutri-score adopté mais pas obligatoire en France

Le Nutri-score est un logo présent sur les emballages et classant les produits transformés selon leur qualité nutritionnel. Les plus favorables sont classés A et vert, les moins favorables en E et en rouge.

Adopté en France en 2017, d'autres pays européens ont suivis comme l'Allemagne, la Suisse ou encore le Luxembourg. Son application n'est toutefois pas obligatoire, cela dépend seulement de la volonté des industriels de l'agroalimentaire. Plus de 350 entreprises et marques se sont cependant engagées à mettre en place le Nutri-score.

Appel à "une harmonisation au niveau européen"

Selon l'Inserm,"reste la nécessité, dans un futur proche, d’une harmonisation au niveau européen pour que soit mis en place de manière obligatoire un seul logo efficace et utile pour les consommateurs".