Mardi 24 mars, COVID-19 : télétravail, témoignages, vie en confinement dans les P.O

Nous sommes là pour vous informer et vous divertir et vivre avec vous en confinement cette crise du coronavirus en Pays Catalan. Nous vous proposons de vivre ou revivre des instants de notre matinale.

L’information avec le docteur Sylvain Pavageau, il coordonne l’un des trois centres COVID-19 de Perpignan.

Plus d’infos sur les centres COVID-19 des Pyrénées-Orientales ici.

Et pour tout renseignement, n’oubliez pas ce numéro vert : 0800 130 000.

Le numéro de ce centre de Perpignan c’est le 0800 08 13 66.

La solidarité fonctionne et même très bien ce ces temps difficiles, en Pays Catalan.

Des mesures pour aider les entreprises en cette période vraiment complexe, le point avec Karine Saldana de l’UPE 66.

On peut lire les journaux en confinement via internet, revue de presse France Bleu Roussillon.

Revenir de vacances c’est parfois très compliqué en ce moment, témoignage d’un couple des Pyrénées-Orientales.

Comment ça se passe pour tout ce qui concerne les retraites en cette période particulière, on fait le point avec Elodie Meissel, directrice Assurance Retraite de la Carsat Languedoc-Roussillon.

« Les Agriculteurs sont là », notre rendez-vous en association avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. Zoomons sur la boutique « Oh ! Délices Paysans » du Soler avec Emmanuelle Laffon.

Et pour en savoir d’avantage sur cette boutique, rendez-vous sur le site www.ohdelicespaysans.fr

Laurent Pie est carillonneur à la Cathédrale de Perpignan, les cloches sonnent à 20h chaque soir pour saluer celles et ceux qui travaillent pour les autres en cette période très compliquée. Et pour Laurent c’est du télétravail, explications.

Une pensée pour « nos héros du quotidien » chantés par Soprano. A propos chaque soir à 20h sur France Bleu on écoute cet « hymne solidaire » et on diffuse vos messages pour celles et ceux qui travaillent dur pour nous en ce moment, dans le médicale, en pharmacie, dans les magasins alimentaires, celles et ceux qui transportent de la nourriture, les services de nettoyages également bref « nos héros du quotidien »

Participez à cet élan solidaire. A 20h on applaudit et on exprime sa sympathie sur France Bleu. Le numéro spécial pour laisser vos messages de remerciements c’est le 01 56 40 24 24.

Et vous pouvez aussi filmer votre message de remerciement ou en train d’applaudir à la fenêtre, le tout en écoutant France Bleu à 20h. Et ensuite vous envoyez votre photo ici.

C’était une première pour nous, une matinale largement réalisée en télétravail par François David, Baptiste Guiet journalistes et Sébastien Giraud animateur, depuis leur domicile respectif. Merci à l’équipe de Stéphane Roger qui a mis en place ce dispositif inédit. Lydie Gadea et Jean-Louis Yver étaient eux dans nos locaux. Saluons aussi Philippe Anglade à la coordination, également en télétravail.



Le télétravail, c’est le thème que nous avons exploré avec la blogueuse Anna Knyszewski.

Le travail d’accord mais on pense aussi à sa vie de famille ou en solo, bref son quotidien perso même en confinement et pour optimiser notre temps à la maison, des suggestions en Français et en Catalan.

Prendre soin de soi c’est important en confinement aussi, conseils d’une coiffeuse, Fathi.

Pour la « cuisine de confinement » le blogueur Robert Barrero nous confie ses astuces.

Retrouvez Robert sur son blog www.casaroberto.fr

De l’humour, de la bonne humeur et un billet d’humeur, celui de Guillaume Clavaud.

Allez, on reste calme et on reste à la maison, en confinement, message de Julio Leone en Français et en Catalan.

