Marie-Filo, la youtubeuse landaise des quinquas aux milliers d’abonnés

Marie-Philomène est plus connue sous le nom de Marie-Filo ou même de Filomood.

Coach professionnelle certifiée depuis 20 ans, c’est depuis St-Paul-les-Dax qu’elle intervient auprès des personnes ou des entreprises qui ont besoin de ses services.

Très à l’aise avec l’informatique et les réseaux sociaux, Marie-Filo est très demandée au moment de la création d’entreprise pour s’occuper de la communication numérique par exemple.

De plus, Marie-Filo intervient régulièrement à la chambre des métiers des Landes auprès des créateurs d’entreprises.

Sa passion pour la création de contenus sur les réseaux sociaux l’a amenée à devenir influenceuse sur la cible des 50 ans et plus sous le pseudo de Filomood (mood=humeur).

Que ce soit sur sa chaine Youtube , sur Insta ou encore Facebook, Filomood aborde tous les thèmes et problématiques liés à cette tranche d’âge: mode, look, maquillage, mais également prise de poids, ménopause ou acceptation de soi.