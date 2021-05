MArion Salvat, écrivaine landaise, est l'invitée de Bravo les femmes.

Marion Salvat est écrivaine et illustratrice.

Elle est l'auteure d'une trilogie de Science Fiction, Le projet Vanility, mais également du Kit de Survie à la PMA, pour lequel elle a également fait les illustrations.

Marion Salvat ayant elle même eu recours à la PMA, elle a décidé d'écrire ce kit de survie à la PMA.

La PMA, procréation médicalement assistée, elle connait bien, puisqu'elle est en plein dedans. Au bout d'un an d'essai pour avoir une enfant naturellement, un bilan d'infertilité est mené. Au terme de ce bilan, dans le cas de Marion, pas de problème d'infertilité mais toujours pas d'enfant. Chaque couple en PMA a 4 essais de fécondation In Vitro remboursés par la sécurité sociale. Marion et son mari décident de faire des pauses entre chaque essai ...

Marion Salvat est l'auteure d'une trilogie de science fiction.

Tout au long de ce parcours médical, Marion s’est posé beaucoup de questions sans avoir de réponse. Elle s’est retrouvée face à des situations étranges, incroyables, souvent désolantes, pour lesquelles elle n’était pas prévenue. C’est pour cette raison qu’elle a décidé d’écrire ce guide de survie.