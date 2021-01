Médicaments, tests, patients : comment travaillent les pharmaciens ?

Eux-aussi sont mobilisés pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Les pharmaciens sont très sollicités depuis l'apparition de la Covid-19 et doivent faire preuve d'une grande pédagogie auprès du public. Rencontre avec Delphine, pharmacienne installée dans le Bas-Rhin.

Un rôle primordial dans le parcours de soins

Un p'tit bobo ? Un mal de gorge ? Une pathologie plus lourde ?

Ils sont 22.000 pharmaciens répartis partout en France à nous accueillir dès que nous avons besoin de nous soigner !

Un métier à qui l'on demande de plus en plus et qui a dû s'adapter lui-aussi à la crise sanitaire.

Rencontre avec Delphine Lienhart, Docteur en pharmacie installée à Lutzelhouse (67), qui nous fait découvrir sa journée et les coulisses de son officine.

Delphine Lienhardt au milieu des rayons et nombreux tiroirs de la pharmacie à Lutzelhouse (67) © Radio France - Romain Ambro

Comment sont répartis les médicaments derrière le comptoir ? Copier

Quel est le quotidien d'un pharmacien ?

Le pharmacien est un professionnel de santé dont le rôle principal est de délivrer les médicaments prescrits par un médecin.

Lors de l'arrivée du patient au comptoir, il analyse l'ordonnance pour vérifier les interactions des médicaments entre eux.

Le pharmacien a également un rôle d'aiguilleur auprès du médecin traitant et peut conseiller les patients pour les soigner.

En temps réel, il doit gérer les stocks et négocier avec les différents fournisseurs.

Comprimés, sirops, crèmes, sachets, préservatifs...

Des milliers de références sont présentes en permanence au sein des armoires et dans les tiroirs de toutes les pharmacies.

Toutefois, si des produits manquent à l'appel ou s'ils ne sont pas en rayons, il est possible de les commander via une plateforme commune qui permet une livraison dans la journée-même grâce aux livreurs qui sillonnent l'Alsace quotidiennement.

Comment le pharmacien parvient-il à avoir tous les médicaments dans son officine ? Copier

Les pharmaciens en première ligne face à la Covid-19

Pour lutter contre le coronavirus, les pharmaciens ont été très sollicités pour fournir notamment masques, gants et équipements.

Avant de réaliser les tests PCR, l'équipe doit s'équiper de la tête aux pieds pour réaliser le prélèvement. © Radio France - Romain Ambro

Plusieurs officines ont également fabriqué elles-mêmes leur gel hydroalcoolique pour maintenir les gestes barrières et des tests PCR sont réalisés directement sur place.

A chaque test PCR réalisé, le patient droit remplir un formulaire de renseignements qui est ensuite saisi informatiquement dans une base de données nationale. © Radio France - Romain Ambro

Comment les pharmaciens ont-ils été formés pour réaliser les tests PCR ? Copier

Certaines pharmacies ont leur spécialité

Outre les traditionnels médicaments, certaines officines se spécifient également dans certains domaines comme la micro-nutrition, l'aromathérapie, la phytothérapie et l'homéopathie.

Bas de contention, béquilles, attelles, semelles... les pharmaciens ne se limitent pas qu'aux médicaments. © Radio France - Romain Ambro

La pharmacie de Lutzelhouse est spécialisée notamment dans l'orthopédie et la podologie.

Des pièces ont été aménagées et sont réservées à ce type d'examens.

Une pièce spécialement aménagée avec un matériel adapté pour réaliser les examens de podologie © Radio France - Romain Ambro

Installé en milieu rural, le rôle du pharmacien est primordial pour accompagner au plus près le travail des patients.

A la différence des officines installées en milieu urbain, le professionnel se doit de connaitre parfaitement sa patientèle, retenir ses pathologies, assurer un suivi et répondre à ses questions.

C'est une confiance mutuelle qui s'installe au fur et à mesure des années.

Romain Ambro réalise un test PCR en direct sur France Bleu Alsace Copier