Même en période de confinement, la pause est nécessaire !

Prendre soin de soi est l'une de nos priorités pendant ce confinement ! Un lâcher-prise seul, en couple ou en famille en partageant une relaxation, même une minute ça fait du bien. Amandine Leclere est hypnothérapeute et accompagnante en parentalité, une voix que les auditeurs de France Bleu Lorraine connaissent bien, ses conseils sont très appréciés dans "la vie en Bleu ". Elle nous propose cinq modules de relaxation, à faire quand vous le désirez !

Amandine Leclere, pourquoi la relaxation fait du bien ?

"Comme on ne peut plus faire de "pause" à l’extérieur, c'est plus que jamais le moment d'aller chercher en nous, nos ressources et de se reconnecter... Et pour faire "pause", rien de tel que l'imaginaire, qui peut nous emmener absolument partout ! Plus on s'exerce, plus cela nous permet de se libérer du stress, de chasser les tensions...Profitez-bien de cet instant !