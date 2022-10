Une ménopause sereine grâce à une bonne alimentation

Une femme est considérée comme ménopausée lorsqu'elle n'a pas eu ses règles depuis un an.

Les désagréments rencontrés à cette période peuvent être multiples : insomnies, sécheresse de la peau, bouffées de chaleur, irritabilité et prise de poids sont autant de phénomènes liés à la ménopause.

Pour une bonne hydratation

Pour maintenir une bonne hydratation interne et externe (et ainsi éviter les sécheresses) pensez à boire au moins 1 litre, 1litre et demi d'eau par jour. Ne négligez pas les fruits et légumes, ils sont indispensables.

Pour votre peau, en soin externe : pensez à une bonne crème hydratante matin et soir et misez sur les oméga 3, ils sont cardioprotecteurs (riches en acides gras essentiels)

Ces oméga 3 permettent de maintenir une belle peau. On les retrouve dans les poissons gras : les SMS : Saumons-Maquereaux-Sardines.

Ils sont également riches en protéines.

Les oméga 3 à retrouver aussi dans l'huile de lin : une cuillère à soupe c'est 300 % des apports nutritionnels conseillés !

A intégrer donc dans votre routine alimentaire ! Pour éviter de la boire à la cuillère, vous pouvez en mettre en filet sur une salade (même mélangée à une autre huile type huile d'olive). Attention elle ne se cuit pas !! L'huile de lin ne s'utilise qu'en assaisonnement, et elle se conserve au réfrigérateur.

Le petit déjeuner idéal :

Des petits déjeuners riches en protéines pour éviter la fringale.

"Surtout, évitez de consommer uniquement du sucre.

Cela peut être du sucre lents, type flocons d'avoine, pain. Mais ça peut être aussi des sucres rapides type confitures, miel, fruits, pâte à tartiner, céréales du petit déjeuner.

Si vous consommez du sucre de façon isolée d'autres nutriments, vous risquez d'avoir une fluctuation de la glycémie.

Cette fluctuation de la glycémie va provoquer un gros pic d'insuline.

(Et il faut savoir qu'un pic d'insuline occasionne le stockage des graisses !)

S'ensuit une bonne fringale. Puis cette petite période qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Elle se traduit par plusieurs choses : vous êtes un peu dans le gaz, irritable, vous avez des petits points noirs sur les côtés de la vision. À ce moment là, vous avez très envie de manger.

Donc, pour éviter ce gros pic de glycémie, c'est très simple il faut simplement ajouter des aliments qui ne contiennent pas de sucre.

au petit déjeuner pensez aux noix très riches en oméga 3,des noisettes, des amandes.

Ou aux protéines salées : un œuf, vous faites un peu d'avocat. L'idée, c'est de pas manger du sucre tout seul.

Merci à Magalie Tatessian diététicienne nutritionniste , spécialiste de la perte de poids et du rééquilibrage alimentaire.