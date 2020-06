Mercredi 24 Juin, mobilisation nationale pour les jeunes et l’apprentissage !

Pour se situer à la hauteur de l’enjeu que constitue l’emploi des jeunes et plus largement les artisans de demain, l’ensemble des CFA du réseau des CMA organise une journée nationale de portes ouvertes virtuelles pour informer, orienter et recruter à grande échelle. Avec une telle ampleur il s’agit d’une opération inédite en direction de l’apprentissage ! Cette journée se tient le mercredi 24 juin.

Mercredi 24 juin de 14Hà 15 journée Portes Ouvertes Virtuelles

Tu pourras visiter le CFA grâce aux visites virtuelles 360° accompagné d’un conseiller du CFA sur une application en ligne. Le rendez-vous se poursuivra avec des informations sur l’apprentissage, les métiers et nos formations. Invité d'Isabelle Wagner Dominique Ganteille Directeur de l'institut des Métiers de l'artisanat Gironde, nous explique le principe de cette journée sur France Bleu Gironde.

Journées Portes Ouvertes Virtuelles Copier

" On a dû s'adapter à la situation, on un outil virtuel qui permet de visiter les ateliers, et il y aura vision conférences et entretiens individuels" Dominique Ganteille, Directeur Institut des Métiers de l'Artisanat

Atelier automobile © Getty - Picture Alliance/contributeur

Le contrat d'apprentissage en entreprise

Afin de maintenir la dynamique de l’apprentissage en France, qui, grâce aux premiers effets de la Loi Choisir son avenir professionnel a enregistré en début d’année une hausse de 16 % des effectifs, le réseau des CMA, acteur majeur de l’apprentissage avec ses 100 000 jeunes formés à 250 métiers dans les 112 CFA du territoire, propose de s’associer aux pouvoirs publics pour créer une véritable « Garantie Apprentissage » post Covid-19.

Contrat d'apprentissage Copier

"Le contrat d'apprentissage c'est signé par un jeune, mais aussi par un chef d'entreprise et il faut le plus souvent commencer par un test. un façon de valider le projet du jeune ou pas" Dominique Ganteille

Apprentissage dans le métier de la coiffure © Getty - Yelena Afonina/contributeur

Témoignage D'audrey , Chef d'entreprise

Audrey tient un cabinet l'esthéticienne dans l'entre-deux-mers, et malgré la crise elle a tenu à maintenir l'idée d'apprentissage au sein de son entreprise . elle témoigne dans "La Vie en Bleu le mag".

Témoignage d'Audrey Chef d'entreprise Copier