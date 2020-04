Mes bien chers frères, mes bien chères soeurs

A Niederhaslach, dans la Vallée de la Bruche, l'association Bi-Music soutient les artistes et les musiciens du secteur, en organisant concerts et évènements. Confinement oblige, plus rien ne se passe. Chantal Loerber, président de Bi-Musik, continue à garder le lien en organisant des apéros via internet, elle garde le lien avec les membres de l'association, elle fait la promotion des artistes qui actuellement sont inquiets mais font des choses fantastiques chez eux.

Brigitte Loeber, Présidente de l’association Bi-Musik, pour garder le moral, demandez des frères et des soeurs, fréquentez les artistes et aidez-les à proposer leurs oeuvres.