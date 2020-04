Mettez de la magie dans votre maison !

Tous les week-ends, Jan Madd magicien international vous présente des tours de magie et vous dévoile leur explication; La pièce qui change de main, le verre qui disparaît... Découvrez leurs secrets et reproduisez les chez vous !

Les magiciens ne maîtrisent certainement pas la magie, contrairement à Harry Potter dont le seul défaut, au final, est de ne pas exister. En revanche, ils maîtrisent à la perfection leurs mains. De leur agilité et leur adresse ils en ont fait un métier et si la plupart de leurs numéros valent de l’or, il existe quelques tours pas compliqués et tellement connus que Jan Madd du théâtre de magie Métamorphosis à Saint-Étienne peut désormais dévoiler leur explication.

La pièce de monnaie voyageuse

Une pièce de monnaie qui disparaît sous vos yeux...C'est le tour de magie présenté aujourd'hui par notre magicien Jan Madd

Mais c'est quoi le truc? Explications....

Vous aussi, devenez un apprenti magicien en essayant, maintenant que vous connaissez ce tour, de le réaliser chez vous. Une fois que vous serez au point, n'hésitez pas à vous filmer et à mettre vos vidéos en ligne sur la page du Facebook de France Bleu Saint-Etienne Loire.

A Demain pour découvrir ensemble un tout nouveau tour de magie!