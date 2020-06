MICI-Doubs pour la fête de la musique a fait une chanson pour être plus visible

MICI-Doubs Se fait voix avec un clip, une chanson pour dire que l’association existe Et qu’il faut la faire connaitre au plus grand nombre. Il y a le site MICI-Doubs.fr pour tout savoir de leurs activités

MICI, Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec pour le département du 25, une branche MICI-Doubs créée dans le but de se faire connaitre et sensibiliser le plus grand nombre, création datant de 2019.

MICI-DOUBS a fait une chanson pour la fête de la musique.

On rappelle que La maladie de Crohn est donc une maladie inflammatoire pouvant atteindre n’importe quel segment du tube digestif depuis la bouche jusqu’à l’anus.

C’est une maladie chronique comportant des phases d’activité (ou «poussées») d’intensité variable alternant avec des phases de rémission plus ou moins complète et prolongée.

Donc pouvant être très handicapante. Pour la fête de la musique afin d’avoir une portée ludique, les adhérents de cette association ont créé une chanson Sur le thème de celui d’Angèle, la belge chanteuse.

Au chant, Céline Adenot et Nelly Reichenbach, c’est une chanson mais surtout via le Facebook et Instagram si elles arrivent à publier, une vidéo où France Bleu Besançon est saluée puisque nous avions communiqué sur la journée nationale en mai dernier et donc une photo de Dominique Morize apparait dans le clip.

Il y a le site MICI-Doubs.fr pour tout savoir de leurs activités. https://mici-doubs.fr/

