MOIS SANS TABAC, Suivez Natacha dans son arrêt du tabac !

Natacha, fumeuse, mais plus depuis 7 jours, est accompagnée par nos experts dans l'arrêt de la cigarette !

Natacha future ancienne fumeuse

Très motivée elle nous fait un retour des 7 derniers jours.

"Sortie de vos locaux nous avons convenu d'un rendez-vous avec Florence FRIT Dans la foulée.

Nous avons donc fait une séance d'hypnothérapie qui s'est révélée très concluante puisque nous avons pris le temps de trouver et de poser les mots sur les situations qui me faisaient allumer une cigarette.

Donc changement d'habitude, nouvelle routine, moins de café, plus de temps en cuisine, du ménage ++ le tout pour moi est d'avoir les mains occupé car on s'est rendu compte que j'avais principalement la "cigarette de l'ennui".

Et je porte une attention particulière aux odeurs, du coups j'ai associé à chaque "envie" de cigarette le fait de me mettre de la crème pour les mains qui sent très bon! J'ai revu Mme FRIT hier pour une seconde séance et tout s'est bien passé, le "logiciel est bien installé".

Bref tout va bien! "

mois sans tabac

Natacha remportera une semaine de cure "Une vie sans tabac" à la Bourboule si elle tient le mois sans fumer ! Pour se faire cocooner, prolonger l’arrêt du tabac et apprendre à vivre sans !