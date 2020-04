Mon confinement au quotidien : l'écrivain Martin Walker

Correspondant à l'étranger pendant de longues années pour le quotidien britannique The Guardian, le journaliste écossais Martin Walker, installé au Bugue, fait rayonner l'aura de la Dordogne dans le monde entier à travers les aventures de son héros Bruno Courrèges (4millions de livres vendus à travers le monde). Au début des années 1980, le journaliste écossais est vacances chez des amis britanniques installés en Dordogne, il découvre alors l’ambiance des marchés, le goût de la truffe et du canard. Martin Walker est ébloui par la qualité de vie. Il commence à venir plus régulièrement, visite les lieux et posera finalement ses valises de globe-trotter international, dans le village du Bugue, aux portes de la Vézère.

Le confinement, c'est presque normal pour un écrivain

Pour Martin Walker le confinement ressemble étrangement à une vie d'écrivain "normale". Seule différence, et de taille avec la vie d'avant, c'est que Martin Walker vit son confinement seul . Sa femme étant restée confinée à Londres, l'une de ses filles à Seattle aux USA et l'autre à Londres également. Pour garder le contact il utilise tous les moyens technologiques du moment (Skype , WhatsApp etc...). Son conseil pour garder le moral : écouter encore et encore l'album des Pink Flyod "The Dark Side of the Moon". Il faut dire que jeune journaliste, il y a 40 ans, Martin Walker avait assisté à la première présentation sur scène de cet album mythique.



"Il y a un mois Boris Johnson était vu chez nous comme le prince noir du Brexit, maintenant qu'il est touché par ce virus les gens ont de la compassion" Martin Walker

Lire un peu plus que d'habitude et ré-écouter Pink Flyod , excellentes suggestions de Martin Walker. Appliquons la deuxième tout de suite!