Mon confinement au quotidien : La championne de Judo et journaliste/animatrice Céline Géraud

Céline Géraud fut judokate , souvenez-vous elle remporte le prix de championne d’Europe en 1984, une athlète de haut niveau, vite enrôlée par les médias, fin 90, elle présente sur France 3 " tout le sport "puis au regard de ses performances, elle animera Stade 2 pour la grande sœur de France 3, France 2 , elle a aussi fait aussi un passage sur TF1 en présentant l’île de la tentation et l'émission "Auto Moto". Aujourd'hui Céline Géraud vit son confinement dans le Périgord Noir à Saint-Orse. Elle y a une bonne partie de ses racines. Déjà la quatrième semaine de confinement et Céline Géraud ne regrette pas d'avoir quitté Paris avec sa fille. Propriétaire d'une maison qu'elle retape elle en profite pour faire toutes ces choses que l'on fait généralement en été : bricoler , peindre, mais aussi danser "comme des déglingos" avec sa petite fille sur U2 ou ABBA.

Je ne regrette pas de m'être sauvée de Paris

Céline Giraud est maman d'une petite fille qui a 6 ans, une gamine aussi sportive que sa maman et c'est une des raisons qui ont poussé Céline Giraud à retrouver son Périgord Noir , plus d'espace et de verdure, en un mot un peu plus de liberté. Ca n'empêche pas la journaliste /animatrice de dévorer la presse et de rester en contact avec l'actualité comme elle le raconte au micro de Julien Pelé de France Bleu Périgord.

Petit souvenir, la rencontre sur le tatami d'une très grande championne Céline Géraud, et d'une légende du judo Teddy Riner.