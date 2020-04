Mon confinement au quotidien : la comédienne Armelle

Tout comme nous la comédienne Armelle Lesniak plus connue sous le simple nom d'Armelle entame sa quatrième semaine de confinement. Un confinement qui se situe quelque part dans Bordeaux car depuis quelques années Armelle a craqué pour cette ville. Avant cela , petit flash back rappelez vous , le grand public a découvert Armelle en 2001 dans la série télévisée Caméra Café où elle incarnait Maéva Capucin. La télévision lui donne une véritable notoriété ce qui lui permet de multiplier les collaborations et apparitions. Elle joue aussi dans une publicité hilarante pour "Spontex", petit chef-d'oeuvre d'auto-dérision. Plus récemment on a vu Armelle à l'affiche du film Le Petit Spirou de Nicolas Bary et La Bonne épouse de Martin Provost

En profiter pour vivre plus près de la nature

Si Armelle a choisi le sud-ouest pour s'y installer c'est parce qu'elle est la marraine d'un théâtre "Le Trianon" à Bordeaux. Bien sûr ce n'est que le déclic initial, car pour le reste c'est l'envie de retrouver une forme de douceur de vivre associée à une philosophie et une hygiène de vie (Armelle est adepte du cru dans l'alimentation et ne se sépare jamais de son extracteur qui lui permet de faire des jus de fruits, légumes, végétaux). Tout cela et le reste, Armelle l'explique au micro France Bleu de Julien Pelé.

La vie confinée d'Armelle Copier

"Je suis étonnée du paradoxe entre l'inquiétude légitime de tout un chacun et la sérénité de la nature et des oiseaux" Armelle Lesniak

Parmi les petits plaisirs d'Armelle durant ce confinement il y a également le fait de regarder les petites vidéos qui tournent et qu'on s'envoie les uns les autres. Mais plutôt que de remettre ici une séquence que vous auriez déjà vue, on vous propose plutôt de découvrir Armelle dans ses oeuvres et ce n'est pas triste non plus.