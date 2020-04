Mon confinement au quotidien : le guitariste classique Bordelais Thibault Cauvin

Jeune prodige de la guitare classique, couvert de récompenses , Thibault Cauvin sillonne la planète, et a déjà donné 1000 concerts de New York à Shanghai. Du coup, lui le voyageur a dû comme tout le monde s'arrêter de bouger, et il raconte cette nouvelle vie au micro France Bleu de Julien Pelé.

Thibault Cauvin, génie de la guitare mais pas que...

Thibault Cauvin est sans conteste l'une des figures actuelles de la guitare classique, et en est déjà, à 35 ans, à une dizaine de disques à son actif. Révélé très tôt, ce bordelais dit devoir cette passion à son père, lui-même musicien, notamment membre fondateur du groupe de rock progressif Uppsala. Thibault Cauvin est aujourd'hui surnommé par la presse «le petit prince de la guitare», soliste international exceptionnel reconnu dans le monde entier. Avec un tel niveau d'excellence on pourrait croire Thibault Cauvin monomaniaque , mais il a une autre passion Le surf.Thibault Cauvin traque les plus belles vagues du globe tout en donnant des concerts sur les cinq continents. Aujourd'hui , Thibault Cauvin est confiné au sud de Paris, au beau milieu de la campagne . Lui le citadin découvre des sensations nouvelles comme l'éveil de cette nature qui l'étonne jour après jour. Il se confie au micro France Bleu de Julien Pelé.

C'est quoi le challlenge Léo Brouwer?

Tout guitariste passé par le conservatoire connaît les fameuses études de Léo Brouwer. Ce guitariste et compositeur cubain a en effet composé 30 études devenues incontournables dans l’apprentissage de la six cordes. Thibault Cauvin a eu l’idée d’en mettre en ligne une tous les jours, et par la suite de lancer le défi à deux autres guitaristes qui devront livrer leur meilleure interprétation de ladite étude, avant de défier à leur tour deux autres guitaristes et ainsi de suite.