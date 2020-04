Mon confinement au quotidien : le spationaute Patrick Baudry

Ancien pilote d’essai, deuxième astronaute français dans l’espace, conférencier et consultant en activités aéronautiques et spatiales, Patrick Baudry est confiné à Lacanau. Il se confie sur son quotidien au micro France Bleu de Dominique Bourdot.

Patrick Baudry, né le 6 mars 1946, à Douala, au Cameroun, est un ancien pilote de chasse de l'Armée de l'air française, pilote d'essais, pilote de ligne et instructeur pilote de ligne, pilote professionnel d'hélicoptères. Il devint le deuxième spationaute français. Le 17 juin 1985, il fut le premier astronaute français à avoir participé à une mission spatiale à bord de la navette américaine Discovery. Avant lui, l'astronaute Jean-Loup Chrétien avait participé à une mission dans l'espace à bord de Soyouz. Bien entendu Patrick Baudry a connu le confinement à bord de la navette et juste avant , à terre , dans la période qui précède le vol.

Le confinement dans l'espace, c'est un ravissement!

Comme l'explique Patrick Baudry à Dominique Bourdot de France Bleu Gironde, lorsque vous volez dans l'espace vous êtes confiné, mais vous avez cette vue incroyable sur la terre , et c'est un ravissement. Dans la période qui précède le vol, le confinement se fait dans des simulateurs et on peut y passer beaucoup de temps, mais il y a un lien très fort avec les autres membres de l'équipage, les techniciens, toute l'équipe. Patrick Baudry est un grand voyageur habitué à donner des conférences à l'autre bout du monde, et peut être que cette crise est le début d'un prise de conscience du fait qu'il y a, en temps normal beaucoup trop de monde dans les aéroports. En attendant la fin du confinement Patrick Baudry, lit , étudie, et voit un film par jour...

"Une fois dans l'espace, vous faites ce pour quoi vous vous êtes entraîné depuis des années mais surtout vous avez cette vue de la terre - à portée de main- si j'ose dire, qui est merveilleuse" Patrick Baudry

En juin 1985, c'est vêtu d'une combinaison bleu ciel, mais coiffé d'un béret que Patrick Baudry est monté dans Discovery.