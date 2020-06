Moustique Tigre, comment et pourquoi s'en protéger ?

Chaque année en été, les moustiques tigres reviennent. Ces insectes sont installés dans une bonne partie de la France, notamment en Gironde, et ils s'étendent un peu plus à chaque saison. Pour nous parler moustiques en général et "Tigre" en particulier , le pharmacien Thierry Guillaume.

Bien sûr on a tous râlé un jour ou plutôt un soir parce que la cour, le jardin ou la chambre était envahis de moustiques! on a tous pesté un journal à la main essayant tant bien mal d'écraser un maximum de ces bestioles. Mais le moustique commun , s'il peut nous empêcher de dormir et s'il peut nous piquer n'est pas porteur de virus , contrairement au moustique tigre. Selon la dernière carte publiée par l'organisme à la fin du mois de mai 2020, ces derniers sont désormais présents dans tous les départements, avec différents niveaux de risque. La Gironde n'échappe pas au phénomène. Isabelle Wagner a convié le pharmacien Thierry Guillaume afin qu'il nous indique le danger et les façons de se prémunir de ce danger.

Le moustique tigre porteur de maladies virales

Les moustiques tigres peuvent véhiculer des maladies comme la dengue ou le chikungunya, mais pas le Covid-19. Ils se reproduisent facilement et rapidement. Le meilleur moyen de limiter leur présence est de les empêcher de se reproduire, en entretenant régulièrement son jardin. Il faut être particulièrement vigilant à vider une fois par semaine les réceptacles contenant de l'eau, et éviter d'avoir de l'eau stagnante dans le jardin ou sur le balcon. C'est sur tout cela que revient Thierry Guillaume au micro France Bleu Gironde d'Isabelle Wagner

Le moustique tigre porteur de maladies Copier

L'auditeur de France Bleu peut devenir citoyen acteur de santé en signalant le moustique tigre sur le site https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

Le moustique tigre porteur de virus © Getty - BSIP/contributeur

Les populations les plus fragiles

Nourrissons et enfants, femmes enceintes, personnes fragiles, malades ou âgées. Pour eux les maladies transmises par le moustique tigre peuvent entraîner de graves séquelles.

Les populations fragiles Copier

"Le moustique est attiré par les eaux stagnantes...c'est un véritable réservoir à moustiques" Thierry Guillaume

Moustique tigre : comment s'en prémunir ?

Afin de limiter sa prolifération dans notre environnement proche, il est notamment conseillé de bien entretenir son jardin. Pour empêcher le moustique tigre de pondre, il faut être vigilant à ne pas laisser d'eau stagner, dans les encombrants, les pneus usagés ou les outils de jardinage par exemple. Il est conseillé à ceux qui ont des piscines ou des réservoirs d'eau de les couvrir. Afin de se protéger des piqures, l'ARS recommande tout simplement de porter des vêtements amples, d'allumer la climatisation si possible (les moustiques fuyant les endroits frais), ainsi que d'utiliser des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur.

Moustiques Tigres , comment s'en prémunir Copier

"Les moustiquaires c'est presque l'idéal , car çà permet d'avoir les fenêtres ouvertes sans laisser passer les moustiques..." Thierry Guillaume