Nantes : un lieu d'accueil et de partage pour sortir de la maladie

A Basse Goulaine, Stéphanie Bernard et Solenn Leparoux ont eu l'idée de "Ma parenthèse", un lieu d'accueil et de partage pour les femmes touchées par un cancer du sein ou gynécologique. Le but : permettre de repartir dans la vie.