Nettoyer et désinfecter sa maison, son appartement sans produits toxiques

Avec la crise du Covid-19, la tendance naturelle a été de désinfecter nos maisons parfois en dépit du bon sens. On en parle avec Ragnar Weissman Docteur microbiologie et écotoxicologie d'OSE (Objectif Santé Environnement) et Emmanuelle Bardoux Chargée de Mission RSE et Qualité chez Claisienne.

Le rayon entretien des supermarchés déborde de produits pour chaque endroit de la maison, qui promettent un nettoyage facile et zéro bactérie mais qui sont gavés de substances toxiques. Pour rendre ces produits plus faciles d'usage et qu'ils assainissent en laissant une bonne odeur de propre, les industriels ont multiplié les solvants organiques et les tensio-actifs. En utilisant ces produits, on expose sa peau à des composés potentiellement irritants et allergènes, mais on expose aussi nos voies respiratoires aux composés organiques volatils qui peuvent entraîner une irritation des voies aériennes supérieures, voie des vertiges ou des maux de tête

Les dangers d'un nettoyage intensif de la maison en période de Covid-19

Isabelle Wagner a invité dans la "Vie en Bleu le mag", Ragnar Weissman qui travaille au sein de Objectif Santé Environnement – OSE, association loi de 1901. C' est un réseau local de scientifiques indépendants engagés en santé environnementale qui réunit actuellement une dizaine de professionnels – toxicologues, écotoxicologues, microbiologistes, chimistes, médecins, pharmaciens et spécialistes en qualité de l’air intérieur et en évaluation des risques sanitaires et environnementaux, spécialistes de la RSE (Responsabilité sociétales des entreprises). Le Docteur Ragnar Weissman alerte l'auditeur sur la désinfection tous azimuts de ces derniers temps.

Produits dangereux Copier

"Il faut insister sur le fait que les produits désinfectants sont des produits dangereux. Il faut distinguer le concept de propreté et le concept d'hygiène" Ragnar Weissman

Produis dangereux © Getty - Georges Merillon/contributeur

Le nettoyage responsable

Emmanuelle Bardoux Chargée de Mission RSE (Responsabilité sociétales des entreprises) et Qualité chez Clairsienne. Clairsienne place l’innovation au cœur de son engagement social pour créer de nouvelles façons d’habiter, réinventer sa relation client et impulser de nouvelles pratiques en collaboration avec ses habitants-locataires-clients et partenaires. Emmanuelle Bardoux évoque le coté pratique des choses sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord au micro d'Isabelle Wagner.

Emmanuelle Bardoux Chargée de Mission RSE et Qualité chez Clairsienne. Copier

" Aujourd'hui tous nos gardiens utilisent la même gamme de produits qui sont tous éco-labellisés."Emmanuelle Bardoux de Clairsienne

Lavage parquet © Getty - T3 magazine/contributeur

Le témoignage de Véronique de Carcans Plage en Gironde

Il semblerait que la thématique du jour rencontre les préoccupations de beaucoup d'entre nous. C'est le cas de Véronique qui habite Carcans Plage et qui en quelques mots résume assez bien l'idée que l'on peut se faire d'un nettoyage sain de la maison.

Témoignage de Véronique à Carcans Plage en Gironde Copier

"C'est lamentable , ces produits chimiques que l'on voit sur les étalages de nos supermarchés" Véronique de Carcans Plage en Gironde