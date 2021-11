Neuf personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à Toulon

Neuf personnes ont été transportées vers un centre hospitalier ce lundi en début d'après-midi après avoir manifesté des signes d'intoxication au monoxyde de carbone. L'intervention des pompiers a permis de lever le doute et de prendre rapidement en charge les victimes.

Neuf personnes d'une entreprise informatique du centre-ville de Toulon ont été transportées vers l'Hôpital Sainte-Musse ce lundi en début d'après-midi après s'être plaintes de maux de tête. L'intervention des pompiers munis de détecteurs de monoxyde de carbone a permis de confirmer l'hypothèse envisagée d'une intoxication au gaz. Il semblerait que ce monoxyde de carbone provienne d'une mauvaise combustion d'un chauffage à gaz.

"L'important est de rapidement faire sortir les victimes quand les symptômes de manifestent" rappelle le capitaine Olivier Pécot. Les personnes ont été prises en charge pour être vues par un médecin et recevoir de l'oxygène.

L'Agence régionale de santé qu'au cours de la période de chauffe précédente , "53 épisodes d’intoxication au CO survenus par accident et impliquant 196 personnes ont été signalés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont 2 décès. Depuis 2006 début de la surveillance, chaque année, environ 200 à 250 personnes sont intoxiquées en région Paca et une centaine de décès en moyenne sont répertoriés en France".

Les symptômes qui doivent alerter sont les maux de tête, la fatigue, la confusion mentale, les nausées. La sévérité de l’intoxication dépend de l’intensité de l’exposition, de la susceptibilité individuelle (nouveau-né, enfant) et de l’état de santé préalable de l’individu exposé (antécédents cardio-vasculaires et pulmonaires).