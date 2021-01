Covid-19: Cap Costières ferme ses portes, la Coupole reste ouverte

Jean Castex l'a annoncé vendredi soir: les centres commerciaux de plus de 20 000m2 doivent fermer dès aujourd'hui. Les quinze commerces de la galerie commerciale du Cap Costières ne peuvent plus accueillir les consommateurs. Laura Biolé, directrice des centres commerciaux La Galerie Cap Costières – La Galerie Géant Arles – Centre commercial Carré Sud a confirmé la fermeture de la galerie marchande à partir d'hier soir à nos confrères d'Objectif Gard. elle précise que seuls Géant Casino et la pharmacie resteront accessibles au public.

La Coupole reste ouverte

Avec ses 13 000m2 de surface commerciale, la Coupole en centre-ville de Nîmes, peut poursuivre ses activités. Sa capacité d'accueil est de 911 personnes au même moment. Une jauge surveillée par vidéosurveillance. Hier, la Direction départementale de la sécurité publique et la Direction départementale de protection des populations ont donné rendez-vous aux policiers à La Coupole pour vérifier le respect des mesures sanitaire en vigueur. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la Préfecture du Gard l'assure: "sur les 26 contrôles effectués ces derniers jours aucun manquement majeur n'est à signaler".

Ces mesures restrictives s'inscrivent dans le contexte d'un renforcement de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 qui sévit en France. Avec la fermeture des établissements commerciaux de plus de 20 000m2 et la limitation à 8m2 par clients dans les autres magasins, l'objectif du gouvernement est d'éviter à tout prix un nouveau confinement.