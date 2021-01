Nîmes: un élan de solidarité pour nourrir des animaux du cirque Muller

Bloquées depuis deux mois à Nîmes à cause de la crise sanitaire, la situation des bêtes du cirque Muller inquiète les défenseurs de la cause animale.

“Pour certains animaux la situation commence à être préoccupante”, s’inquiète Gloria Feron, présidente fondatrice de l’association nîmoise toutous et minous. Depuis l’installation du cirque - le 6 décembre dernier - cette amoureuse des animaux se soucie de l’état de malnutrition de certaines bêtes de cirque. “Depuis deux mois je viens jusqu’à quatre fois par semaine apporter des carottes, du pain, des grains et de la viande pour les animaux, explique Gloria Feron avant d’ajouter, c’est beaucoup de travail alors pour me soulager j’ai fait un post facebook”.

Un message partagé plus de 570 fois sur le réseau social. Tracy, alertée par la publication de Gloria Feron, a ensuite créé un groupe de “soutien pour le cirque de Nîmes”. “On est plus de 70 membres aujourd’hui et on essaie de mener des actions solidaires”, expose-t-elle. Les volontaires ont ainsi réussi à faire livrer deux bennes de carotte et de pain dur par une supérette de la région.

“On peut tenir encore quelques mois”

Si les circassiens se disent reconnaissant face à cet élan de solidarité, le directeur du cirque Muller assure que tous les animaux sont en bonne santé. “Quand on est propriétaire d’animaux on fait en sorte de pouvoir les assumer, exactement comme des enfants”, souligne avec ironie Mr Muller. Il ajoute pouvoir correctement nourrir ses animaux tant que la situation sanitaire empêche de reprendre les représentations. “Entre nos réserves, les aides de l’Etat et le soutien des particuliers on peut tenir quelques mois encore”, conclut-il.