Nos astuces pour se rafraîchir

Les fortes chaleurs nous obligent à trouver quelques astuces pour vivre un peu plus fraîchement. C’est le moment de changer sa routine et de mettre en place de nouvelles habitudes.

France Bleu vous propose des conseils, des astuces, des DIY (do it yourself, qui signifie le faire soi-même) et autre, pour mieux apprivoiser la chaleur.

Les conseils et astuces France Bleu

S’hydrater

Le premier conseil que l’on peut vous donner, c’est bien sûr de s’hydrater régulièrement. Les personnes âgées et les enfants ne ressentent pas forcément la sensation de soif, il est pourtant primordial de penser à boire. On vous conseille d’avoir toujours avec vous une gourde, afin de vous faciliter la vie.

Si vous avez un peu de mal avec l’eau telle quelle, on vous invite à y insérer un sirop de fraise, pour lui donner du goût. Une recette que nous partage Sylvaine Muraz, productrice de fruits et de légume .

Si vous aimez les smoothies sucrés-salés , à base de pomme, de carotte, de betterave, on vous propose de tester la recette d’Aurore, passionnée de cuisine, qui tient la page Facebook “Roro les p’tits gâteaux”. Lorraine Pierrat, cheffe et patronne du Domaine de Saint-Romary à Saint-Etienne-Lès-Remiremont, nous partage aussi une recette de smoothie, celle au concombre, kiwis et lait de coco.

Tester des recettes anti-déminéralisation

Elles vont permettre de vous rafraîchir et de vous réhydrater, mais aussi de renforcer votre corps, d’éviter les rhumes à répétition, la fatigue prolongée, la perte de cheveux...

Nos recettes toutes simples

Dans une bouteille d’eau, ajouter :

Quelques rondelles de concombre

Un demi-citron pressé

Quelques feuilles de menthe

Réaliser des desserts frais

A la fin d’un bon repas, il est toujours agréable de terminer par une touche de fraîcheur et de gourmandise. Alors pourquoi pas préparer un sorbet aux fruits d’été ou encore une glace à la vanille ? Laurent Champon de la pâtisserie Champon à Voiron et à Vinay, nous accompagne pour la réalisation de ces desserts.

Pour les fruits d’été, on vous conseille la framboise, la cerise, la mûre, la myrtille, la pêche, la pastèque, le melon... Mais vous pouvez bien évidemment prendre vos fruits de saison préférés.

Si vous voulez tenter l’originalité et partir sur une glace mois courante, on vous invite à tester la glace à la reine-des-prés.

Se rafraîchir avant d’aller dormir

Les nuits sont souvent compliquées et peu agréables lorsque l’on a trop chaud. Mais on a plusieurs solutions à vous partager :

Avant d’aller au lit, vaporisez votre corps avec de l’eau froide

Posez des compresses d'eau fraîche sur votre nuque, votre ventre, vos poignets, l’arrière de vos genoux, de manière à faire descendre la température rapidement

Plongez vos pieds dans une bassine d’eau froide

Mouillez très légèrement vos cheveux. Ne passez pas la tête complète sous l’eau, vous risquerez de tomber malade

Préparer une bouillotte fraîche remplie de glaçons

Si votre bouillotte est transparente, vous pouvez la rendre originale et vous faire plaisir en réalisant de beaux glaçons grâce à :

Des fleurs

Des paillettes

Des perles

Du colorant

Il vous suffit de remplir votre bac à glaçons avec ces éléments, le recouvrir d’eau et le placer au congélateur plusieurs heures. Une fois qu’ils sont formés, insérez-les dans votre bouillotte.

Créer un éventail

C’est l’accessoire indispensable pour s’aérer en toutes circonstances. Joli et facile à créer soi-même, on vous explique comment le réaliser. Vous avez besoin que de très peu de matériel.

Matériel

Papier à motif ou uni, selon vos goûts

Deux bâtonnets de bois

Colle

Facultatif : du ruban adhésif ou un élastique

Création :

Plier le papier en accordéon.

Une fois l’accordéon terminé, le plier en deux.

Coller entre elles les deux bandes de papier qui se touchent.

Coller les bâtonnets le long des deux bandes de papier extérieures en prenant soin de les laisser dépasser vers le haut. Ils vont servir de poignée.

Pour que l’éventail reste ouvert, enrouler les deux bâtonnets de ruban adhésif ou d’un élastique.

Végétaliser son logement

Si vous le pouvez, il est intéressant d’avoir des plantes chez soi, ainsi qu’autour de sa maison. Elles vont apporter de l’ombre et rafraîchir l’atmosphère grâce à leur évapotranspiration*

*L’évapotranspiration, c’est la quantité d'eau qui s'évapore par le sol, les nappes liquides et la transpiration des végétaux.

A l’intérieur, les plantes vont vous apporter de la fraîcheur. Elles émettent des molécules d’eau, qui passent de liquides à gazeuses, ce qui constitue un excellent moyen d’apporter du frais. Disposez-les un peu partout chez vous, en humidifiant bien les feuilles.

Débranchez vos appareils électroniques et électriques

Ordinateur, télévision, téléphone portable, ces appareils provoquent une grande source de chaleur. C’est pour cela qu’il est important de les éteindre et de les débrancher au lieu de les laisser allumer ou en veille, quand ils ne servent pas. Les lampes et les lumières aussi. Pensez à les éteindre quand vous sortez de la pièce. En plus d’apporter de la chaleur, tout cela consomme de l’électricité inutilement.

Aller à la plage, à la piscine

Rien de mieux qu’une petite baignade pour se rafraîchir ! A la plage, ou dans la piscine du jardin, il est important de se protéger des rayons du soleil. Il ne faut surtout pas penser que lorsque le corps est dans l’eau, le soleil ne l’atteint pas. Ses rayons passent à travers l’eau, il est donc toujours en contact avec notre corps. Le docteur Marc Perrussel, dermatologue et Vice-président du Syndicat national des Dermatologues, nous donne des conseils pour préparer sa peau au soleil et pour se protéger .