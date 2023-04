Nos idées d’activités à faire pendant les vacances

Les vacances sont avant tout faites pour prendre soin de soi et prendre le temps. Elles peuvent être aussi source de renouveau. Car c’est vrai, lorsque l’on travaille ou que l’on étudie, on n'a pas forcément le temps de faire tout ce que l’on aimerait.

Des travaux dans la maison, aux changements physiques en passant par les activités familiales, c’est le moment de profiter de notre temps libre. L’occasion de se ressourcer et revenir avec le plein d’énergie positive.

France Bleu propose, aux grands comme aux petits, de passer des vacances actives et enrichissantes.

Prendre du temps pour soi

Une nouvelle couleur de cheveux, un nouveau style vestimentaire, une autre façon de se maquiller... C’est l’occasion d’oser, de changer, de partir sur de nouvelles bases.

Vous avez peur de passer le cap du changement de couleur de cheveux ? Pas de panique, c’est les vacances, si vous n’êtes pas fan du résultat, il vous restera encore quelques jours pour repasser chez le coiffeur.

On vous conseils d’écouter ce podcast : Je prends soin de moi, les tendances bien-être, dans lequel vous pouvez retrouver de nombreux conseils comme :

Se faire un maquillage sobre, simple, discret

Comment trouver une couleur de cheveux qui vous va bien ?

Les coupes de cheveux : les tendances 2023

La marche comme médicament

Mais aussi celui-ci : Hello my bio qui regroupe toute une sélection de DIY (Do It Yourself = le faire soi-même) pour prendre soin de soi, mais aussi de sa maison :

Comment réaliser un sérum pour la peau ?

Faire son propre soin après rasage

Comment fabriquer un anti-mousse végétal ?

Comment fabriquer un anti-poussière maison ?

Occuper les enfants pendant les vacances

Les vacances avec les enfants, ce n’est pas forcément de tout repos. Mais on a ce qu’il faut pour les occuper et éviter qu’ils s’ennuient. Des activités manuelles à faire en famille, telles que la création de fleurs grâce à des rouleaux de papier toilette vides ou encore des lance-roquettes en papier.

Et pour stimuler leur imagination, les aider à s’endormir ou juste pour passer un moment calme, on vous conseille de leur faire écouter des histoires. Celle de Muski, notre chien préféré ou encore celle de Jimmy, qui s’est fait piquer par une puce.

Voici les 2 séries de podcasts que l’on vous propose d’écouter avec vos enfants :

Muski, c’est un jeune chien de traîneau sur les traces des champions. Au fil des cinq épisodes du podcast, découvrez ces chiens extraordinaires et les hommes et les femmes qui s’occupent d’eux.

Le Confin des Contes, ce sont trente histoires pleines d'humour et de tendresse, comme Nicolas Turon sait si bien les écrire et les raconter. Une série de contes à découvrir en famille.

Et pour les plus grands qui souhaitent eux aussi écouter nos podcasts, on vous recommande :

Ce sont des histoires de bateaux hors du commun, de grands navigateurs oubliés, d'extraordinaires campagnes de pêche, de fabuleuses aventures maritimes...

Crimes et témoignages, c’est une série de faits-divers glaçants racontés par ceux qui les ont vécus.

Du Mont Blanc à l’Everest en passant par la cordillère des Andes, écoutez des histoires fascinantes et des personnages au parcours de vie hors norme, souvent méconnus du grand public.

Les vacances, c’est aussi le moment de :

Réorganiser la maison pour se sentir mieux

Quelques fois, il suffit juste de changer deux, trois décorations de place, refaire la peinture ou juste créer une ambiance cocooning pour se sentir mieux chez soi.

Si vous n’êtes plus 100 % à l’aise dans votre maison/appartement, on vous aide à changer votre intérieur pour repartir sur de bonnes bases. Harmoniser, créer une ambiance, avoir des couleurs qui s’accordent parfaitement, tout cela aide à se sentir mieux chez soi.

Si vous télétravaillez à temps plein ou à temps partiel, il est important de différencier votre vie personnelle et professionnelle. Si ce n’est pas déjà fait, on vous invite à réaménager votre maison de telle sorte que votre bureau ne se trouve pas dans votre chambre ou dans votre pièce de vie (si possible). Voici nos conseils :

Vous pouvez faire ces choses simples qui rendent quotidien meilleur :