Nos idées pour profiter pleinement du printemps

Puisque le 20 mars ouvre officiellement une nouvelle saison, c’est le moment de dire au revoir à l’hiver, et de souhaiter, le sourire aux lèvres, la bienvenue au printemps ! Bonjour les journées plus lumineuses, le retour du soleil et la bonne humeur.

Un renouveau qui nous donne envie de prendre soin de notre extérieur. Plantes, arbustes, terre... le printemps est la saison idéale pour consacrer de notre temps au jardinage. Mais ce n’est pas tout, puisque le froid des derniers mois laisse gentiment sa place aux beaux jours, c’est l’occasion parfaite pour prendre l’air, se promener et profiter des premiers rayons de soleil. Enfilez vos baskets et partez en balade. Et durant cette saison, il y a une tradition à ne pas oublier : le classique ménage de printemps avec nettoyage, rangement, tri... et tout ce qui s’en suit. Parce que oui, faire le tri dans sa maison, c’est aussi faire le tri dans son esprit ! Au final, on vous l’accorde, faire tout ça, ça fatigue et ça donne faim, alors pas de panique, on vous a prévu des petites recettes aux saveurs printanières pour être en forme.

Pour fêter le printemps comme il se doit, France Bleu vous propose de jolis plaisirs qui font du bien au moral. Entre jardinage, sorties, ménage de printemps et cuisine, voici notre sélection d’activités pour garder (ou retrouver) la pêche !

Côté jardin :

Les beaux jours vont nous permettre de sortir davantage. Bottes en caoutchouc aux pieds et gants aux mains, c’est le moment de redonner un coup de peps à nos jardins. Il est temps de tailler nos arbustes tels que les rosiers, de prendre soin de nos plantes ou d’en planter de nouvelles et de faire des boutures pour les planter un peu partout.

Côté sorties :

Il fait de plus en plus beau, et il faut dire que c’est agréable de ressortir ! Si vous souhaitez reprendre une activité sportive ou bien faire de belles balades en famille, on a ce qu’il vous faut :

Reprendre une activité sportive en douceur grâce aux conseils de Guillaume Douet, ostéopathe dans le Poitou

Côté ménage de printemps :

Qui dit printemps, dit forcément ménage de printemps. Mais le ménage de printemps ce n’est pas simplement faire briller la salle de bain ; c’est aussi trier nos armoires, ranger nos placards, redonner vie à nos bijoux... En fin de compte, c’est repartir sur de bonnes bases !

Côté cuisine :

Place aux fruits et légumes colorés pour des recettes qui donnent envie. Carottes, aubergines, poivrons, oranges, poires, citrons... sont de retour pour notre plus grand plaisir. C’est l’occasion de cuisiner de bons petits plats, simples mais efficaces. Des endives façon tarte tatin , du poulet accompagné de kiwis , des radis avec du poisson ...

On vous souhaite de passer un très bon printemps !