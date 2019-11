" Nous nous battrons pour sauver les Franciscaines à Nîmes " Patrick Giordani

Patrick Giordani ancien PDG des cliniques du Gard, Groupe Hexagone Santé Méditerranée, qui regroupe les Franciscaines notamment de 2005 à 2017 était l'invité de France Bleu Gard Lozère.

Nîmes, France

Une épée de Damoclès sur les Franciscaines, à Nîmes. L'établissement, privé, dispose du seul centre de chirurgie cardiaque du Gard, et il risque de perdre son agrément. C'est à l’ARS, l'Agence régionale de Santé, de trancher. Et l'autorisation ne tient plus que jusqu’au 31 décembre. Si ce service disparaît, les plus proches de nous ensuite seraient à Montpellier ou Marseille. Une pétition contre la fermeture de ce service a déjà réuni près 25 000 signatures.