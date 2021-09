Nouvelle Eco : Bruno Lepore, ancien maçon, s'est lancé dans la torréfaction

Passer de la maçonnerie à la torréfaction, c'est la reconversion de Bruno Lepore né en Argentine de parents italiens. Il a installé son café Escalon à Grand-Charmont et se déplace sur les marchés.

Après une opération à la main, Bruno Lepore décide de changer de vie. Fini les chantiers, il passe de la maçonnerie à la torréfaction : " J'ai voulu faire quelque chose de sympa qui me plaisait". Depuis octobre 2020, il a lancé son café Escalon installé à Grand Charmont.

Un parcours surprenant à priori, mais rien d'étonnant pour ce grand buveur de café né en Argentine de parents italiens.

J'ai connu un torréfacteur au Salvador

Des sachets de café sur son stand avec des graines venues du Brésil, de Colombie ou encore du Pérou. C'est en voyageant en Amérique du Sud que naît la vocation de Bruno Lepore pour faire du café : "J'ai connu un torréfacteur au Salvador, j'ai visité des plantations de café et j'ai commencé à voir comment se faisait le café. Je ne savais pas avant tout le trajet que faisait le café avant d'arriver à la tasse."

Le torréfacteur vend quatorze sortes de café. © Radio France - Thomas Berthol

Plus de plaisir à savourer sa boisson préférée

Dans son travail de maçon, il avait l'habitude aussi de boire du café, mais ce n'était pas tout à fait ça. Mais maintenant reconverti dans la torréfaction, il ressent plus de plaisir à savourer sa boisson préférée.

Des compétences acquises pendant sa formation de torréfacteur à Strasbourg.

Une reconversion évidente

Pour Sandrine, fromagère au marché de Beaucourt, la reconversion de Bruno Lepore est une évidence : " Il est argentin et sa femme salvadorienne, on peut dire qu'ils ont baigné dans le café. En plus, ses parents sont italiens, il ne peut que faire du bon café ! "

Le micro-entrepreneur a encore des idées pour l'avenir. Il souhaiterait lancer un atelier pour montrer comment torréfier du café.

Le reportage est à réecouter en podcast.